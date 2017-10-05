國會觀察》賴式答詢風格 藍委也說：我欣賞你

2017-10-05

記者邱燕玲／特稿

不同於台南市議會強硬、嚴肅的答詢表現，賴清德北上接任行政院長後，雖然對於高度敏感的政治立場議題仍舊主張台獨論，但答詢風格柔和、坦白，硬中帶軟，國民黨立委質詢時佔不了便宜，甚至有多位藍委對賴表示肯定。

國民黨立委柯志恩三日在院會質詢時，問賴清德「國慶日當天會不會拿國旗唱國歌？」賴答說，台南市長任內，他在元旦、國慶都舉辦升旗典禮，拿國旗唱國歌「沒問題」。柯對賴的回答顯然很滿意，直說「你這回答就很有進步，因為蘇嘉全院長說要把愛放在心裡，但你這動作就是有呈現、表達出來」，接著稱讚賴「很好！」賴聽了遲疑了一下笑說「謝謝」，柯也笑了出來，兩人就在質詢台上對國旗國歌達成共識。

當天國民黨立委盧秀燕同樣問到國慶日會不會唱國歌的問題，賴重申「沒問題」，盧秀燕因此讚許賴說，「雖然不同政黨，我欣賞你！」質詢結束後並拿著國旗要送給賴清德，賴也主動走下備詢台，親自從盧手中收下國旗，兩人並握手致意。

過去立委總質詢要送質詢道具給行政院長時，院會主席多會請立委擺著，由議事人員協助收取，例如林全擔任閣揆時也都堅守此原則，不會當面收下，但賴都「自己跑下去接」，除了盧秀燕，民進黨立委黃國書送上海報時，賴也親自走到議場中間收下，還配合與黃合影留念。

每週二固定主持院會施政總質詢的立法院副院長蔡其昌觀察，只要能滿足立委的、無傷大雅的，賴清德多願意儘量配合；且賴在答詢時態度誠懇、不強辯、不在言語上佔便宜，對國民黨立委的質詢多笑笑回答，軟中有硬、硬中有軟，展現態度。

即使面對國民黨立委賴士葆逼問「民國元年是一九一一年還是一九四九年？」賴清德也未急著回答，仔細聽賴士葆的闡述，一開始雖各有看法，但最後賴清德同意「依憲法是一九一一年沒錯」，賴士葆也欣然接受說「那就謝謝你，這題我就跳過去了」，賴揆自行化解藍委出的難題。