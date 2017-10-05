賴揆的中華民國論述 黨政高層：國民黨慌了

2017-10-05

〔記者邱燕玲／台北報導〕行政院長賴清德在立法院答詢提出「務實台獨論」，強調中華民國是主權獨立國家，蔡政府不會宣布台獨。黨政高層昨受訪指出，過去老一輩的民進黨人情感上不願談中華民國，但蔡總統、賴揆等新一代的民進黨人論述中華民國，「中華民國已被民進黨吃掉」，「國民黨就開始慌了」。

務實台獨論 就是「中華民國獨立論」

高層表示，賴清德的「務實台獨論」其實就是「中華民國獨立論」、是中華民國主權的台獨，也把多數人的心聲說出來，極端份子雖想把台獨論的帽子扣在賴清德身上，卻只凸顯自己沒信心，「難道中華民國不是主權獨立國家嗎？」民進黨把中華民國納進來，「國民黨就頓失依靠、就慌了」。

高層分析，國民黨對外不敢講中華民國，對內則欺騙說是中華民國，但「中華民國」現被民進黨吃了，現在老共也早對國民黨不耐，因此國民黨的兩岸論述只能在此夾縫中生存，甚至找不到基礎。以前老一輩的民進黨人「情感上不願論述中華民國」，但小英、賴清德沒這問題，現在的民進黨已無早期的獨立爭論，因此在兩岸政策上，國民黨的論述空間被窄化，「國民黨完了」。

高層指出，目前台灣大多數、尤其是年輕人都是自然獨，「沒在分台灣、中華民國」、「民國元年不是一九一一年，也不是一九四九年，已分不清楚是哪一年」，他們在許多場合都願意拿中華民國國旗，這其實是「新中華民國」的概念，認為現狀是中華民國獨立的概念。

論述維持「台灣前途決議文」基調

高層認為，其實一九九九年民進黨的「台灣前途決議文」就是這個基調，賴清德的論述也是維持現狀的論述，不是什麼創新，只是延續台灣前途決議文做更清楚的表述方式，是台前文「深入」、「現實」版的表述，一切就是這樣水到渠成的過程。

立院民進黨團總召柯建銘昨受訪表示，賴清德只是把自己心裡的話說出來，這也代表台灣多數人的心聲，是一般人的最大公約數；國民黨的兩岸政策進退失據，現在已無論述、話語權，「走入死胡同」。