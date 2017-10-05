逾7千人等待腎臟移植 病友「樂觀其成」

〔記者吳亮儀／台北報導〕國內仍有七千多人等待腎臟移植，需求非常迫切，腹膜透析腎友協會理事長王濋緰說，若能透過醫學專業認定標準的合理開放，增加器捐移植數量，絕對是「樂觀其成」。
王濋緰說，目前全國有八萬多名洗腎病患，且洗腎病患年年增加，部分嚴重的洗腎患者換腎需求急迫。但也有不少洗腎者覺得換腎困難，乾脆不登錄等候器官移植。
王濋緰說，有些國家會在適當的時機，主動了解器捐意願，例如更換證件時就會詢問並予註記。台灣缺乏這方面的推廣，換身分證或健保卡時都沒主動詢問，或許是擔心「觸人霉頭」，未來還有許多可加強的地方。
林口長庚醫院腎臟科醫師顏宗海認為，若是在醫學專業認可下，多增加腎臟器捐來源是好事。只要病患到長庚醫院來洗腎，醫師大多會建議他們登錄等候器官捐贈移植，「只要一顆腎，就能幫助重度腎病患者正常過生活」。
器官捐贈移植登錄中心執行長江仰仁說，要向有意捐贈器官的民眾和家屬說明「心臟停止後器捐」其實較「腦死後器捐」更容易，因為心跳沒了代表死亡就非常易懂，要解說「腦死但心臟還在跳」可器捐，反而複雜。
江仰仁說，許多台灣人常有死後仍要保存完整身體和器官的想法，因此目前一年不到三百人死後捐贈器官，近年來觀念稍有改變、較願意捐贈器官。如果捐贈人數多、方式都完備，就能有更多有需要的民眾受惠。
已經洗腎三年的腎病患者劉先生說，他知道等候腎臟移植的人非常多，他不敢奢望。但未來若捐贈者多，或許他仍有機會排到，「仍抱有一絲絲希望」。