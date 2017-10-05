無心跳器捐 醫界憂浪費心、肺

2017-10-05

台大曾執行26例 因執行方式和法理爭議喊停

〔記者吳亮儀／台北報導〕「心臟停止後器捐」在台灣一直存在不少倫理爭議，其中醫界最擔心的是心、肺不能使用的臟器浪費。也擔憂若鼓勵做無心跳器捐，會有醫院和醫師怕麻煩而不做腦死判定、直接採心臟停止後器捐。

台大醫院一九九八年至二○○五年間曾執行過廿六例心臟停止後器捐，摘取腎臟和肝臟移植，但因執行方式、法律倫理問題而停止。例如，若判定病患無法救治，為維持臟器可使用，醫師可能在病患心臟快停止之前注射抗凝血劑和血管擴張劑，讓臟器可保持一段時間不壞死，但這類「在控制之下的死亡」多被認為有倫理爭議。此外，依「安寧緩和醫療條例」，僅病人本人可簽撤除治療意願書，由家屬和醫師決定停止已有的維生治療，違背該條例精神。

台灣胸腔及心臟血管外科學會理事長、台大心臟血管外科醫師陳益祥說，心臟停止後器捐會因心肺功能已經受損，因此心臟和肺臟就不能再使用，也因此多被質疑是「浪費了捐贈者的善心」。

腦死判定需2醫師 心臟停止較易判定

相較於「腦死」判定至少需兩名以上醫師做專業判定，家屬則較難有專業理解而會有疑惑；陳益祥也點出，「心臟停止」後器捐是較容易判定，只要看心電圖就可以得知，較容易和家屬、病患解釋心臟停止後器捐、較無疑義。

但部分醫界人士也會擔心，若是開放心臟停止後器捐，日後可能越來越多醫院採這方式以減少麻煩，造成做腦死判定器捐的人越來越少，這也可能導致心臟和肺臟的器捐數會更降低。另一問題是實務上有心跳停止後又跳幾次的狀況，因而心跳停止多久算死亡？是否心跳停止就摘器官？都有疑慮。

陳益祥說，這些問題其實在醫學進步和社會觀念逐漸改變後，越來越多人都能理解與接受，他也會將這些疑義告知衛福部，盼醫界意見整合後，能有最妥善的結論。

英美推行多年 排除相關法律和倫理問題

台大生醫倫理中心主任蔡甫昌說，西方國家在做心臟停止後器捐非常多年了，像美國、英國早已將相關的法律、醫學認定和倫理問題排除，台灣要推動這政策，器捐移植團隊和專家還得再加把勁。

蔡甫昌說，其實心臟停止後器捐是回歸最原始的死亡定義，反而應該是最沒爭議的，像英國、荷蘭的器捐案例中，有四成是藉由心臟停止後器捐，若我國能順利推動，在顧好病患生命末期的舒適和尊嚴下，還可以造福更多需要接受器捐的民眾。