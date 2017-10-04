老夫妻「互為耳目」 扶持一甲子

2017-10-04

〔記者王駿杰／新竹報導〕「你是我的眼，我是你的耳！」

夫嚴重重聽 妻眼疾視力模糊

新竹市八十七歲老翁蔡敏三與八十歲妻子蔡張玉雪相守近一甲子，嚴重重聽的蔡敏三彷如置身無聲世界，唯獨聽得見妻子的話語，凡事都靠妻子在耳邊轉述、提點；蔡張玉雪則患有眼疾，看到的世界一片模糊，由蔡敏三貼心巧扮她的雙眼、為她引路。兩人多年來「互為耳目」，還許下來世再作夫妻心願，無盡的愛令人動容。

蔡敏三說，他與妻子結婚近六十年，育有兩男三女，他從初中就打零工，二十四歲做鐵工，靠著努力創業，開了一間小型鐵工廠，長時間面對高溫的工作環境，每天與粉塵、器具為伍。

蔡敏三早年參與石門水庫、桃園機場興建的鐵工小包工程，曾不懼險阻在高處鑽壁焊鐵，將人生最精華歲月都獻給這兩項工程，但也因為長期震耳欲聾的施工聲，讓他的聽力逐漸減弱。

蔡張玉雪則因父早逝，早年跟著母親做雜工，二十二歲認識蔡敏三，對他「拚命三郎」生活態度動了情，兩人相戀，結婚後就在家照顧孩子，偶爾做些家庭手工。

「你是我的眼 我是你的耳」

新竹市政府社會處副處長魏幸雯說，市府今年與清大合作推動「老少TED社區舞台」課程，讓年長者與社區孩童互動並分享生命故事，蔡敏三與蔡張玉雪也報名參加，兩人總是形影不離。

魏幸雯發現，蔡敏三有嚴重重聽，聽不到外界聲音，但只對妻子的聲音有回應；蔡張玉雪則有視力不佳問題，眼睛睜得再大仍是一片模糊。

彼此照顧 相約來世再作夫妻

每次上課時，蔡張玉雪總是豎起耳朵注意周遭狀況，當丈夫聽不清楚時就會大聲在他耳邊複述，協助溝通；蔡敏三則是隨時睜大雙眼替妻子引路，更張羅生活大小事，包括打理三餐，蔡張玉雪則是在旁「以耳監督」，不時提醒瓦斯爐開關。兩人培養出老夫老妻的默契，彼此關懷照顧，一起在人生道路上並肩而行，成為社區課程中最獨特的風景，令人感動。

夫妻倆結婚相守近一甲子，蔡敏三強調，今後仍會和老伴一同參加各項活動，因為「我是她的眼睛，她是我的耳朵！」