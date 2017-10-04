費學禮：川普還沒準備好售台F35

2017-10-04

〔駐美特派員曹郁芬／華府二日報導〕美國中國軍事專家費學禮今天指出，川普政府尚未準備好出售F-35戰機給台灣，川普總統本人今年四月的談話也透露這個訊息，從目前人事安排和各項發展來看，川普政府可能會依循美國前任政府的對台政策，難有突破。

費學禮今天在智庫「哈德森研究中心」座談時還說，台灣正面臨近程的中國武力進犯威脅，中國正準備二○二○年初到年中以武力統一台灣。

他批評，中國從二○○三年就開始協助北韓發展新一輪的核武飛彈能力，同時推動毫無建樹的六方會談以分散注意力。今天北韓造成的威脅應稱為「北韓中國飛彈威脅」，美國應施壓讓中國撤回技術。他說，就像協助巴基斯坦發展核武以牽制印度，中國藉由協助北韓發展成核武飛彈國家，以牽制美國及其盟邦，特別是日本。對中國而言，能夠控制日本的琉球等列島，有助中國孤立並征服台灣。

費學禮認為，一旦台灣被中國統一，日本的海上運輸線便完全落入中國的戰機和轟炸機攻擊範圍。他們的分析顯示，利用封鎖就能讓日本進口原材料減少十五到二十％，對日本經濟造成重大打擊。一旦中國控制台灣，代表中國就有進出太平洋的直接管道，可以在東亞分化美國及其盟邦。

費學禮主張，美軍應重新考慮在軍艦上部署戰術核武，不過，日本與南韓是否要發展核武應由日韓自己決定。全球戰略暨轉型中心的主任賈阿拉則指出，失去台灣，美國防禦第一島鏈的能力會大受影響，也讓日本直接受到威脅，美國應嚴肅考慮部署海空戰術核武。他相信，台灣應被整合到美日防禦體系中，日本在這方面已經有具體作為。