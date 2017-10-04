2017-10-04

記者蘇永耀／特稿

從川普選上美國總統，在這不到一年裡，無論對台北或北京，都有如飲水般冷暖自知。

去年底蔡總統與川普通話，川普更放話檢討「一中政策」，台美關係開啟了不同的想像；但隨著朝鮮半島情勢升高，加上中國刻意經營與川普家族的關係，川普轉而當面對習近平說：「有你這個朋友真榮幸。」台海之間這塊蹺蹺板，大家似乎還在找平衡點。

尤其，川普就任總統快九個月了，文武百官仍未完全任命，甚者，政府高層如走馬燈般頻頻換將，加上川普本人的性格，台美中關係存在不確定性，蔡總統接受專訪時雖認為「不覺得美國會有什麼改變」，但隨著川普下月展開亞洲行，並首訪中國，此行對川普的亞太政策具有「錨定效應」，相關國家勢必會加緊動作爭取最大利益。

對北京而言，朝鮮半島既是危機，也是籌碼，但除了外在情勢外，中國公開或私底下經營川普家族，也直搗了川普的對中決策。

對台灣來說，要鞏固台美關係，現階段也是同樣要做到「降低不確定因素」。去年川普回應與蔡總統的通話時，在商言商般強調「因美國賣給台灣好幾十億美元的軍武」，顯然在川普的思維，軍售也屬其念茲在茲的壯大美國貿易。進一步看，強化台美軍事合作，不但是符合川普的貿易觀，對於台海安全及平衡更極具關鍵，這也擴大台美共同的利益。

可望接任美國國防部亞太助理部長的薛瑞福認為，美國對台軍售應該以常規和可預測的方式進行，特別是美國應該找到辦法，將台灣軍事能力整合到美國的區域安全架構中，這是從美國立場提出的台海觀點；對於面臨習近平「強軍」威脅的台灣，提升軍備並有效嚇阻確是當務之急。

美國的台海政策向來強調「一中」、「三公報」及「台灣關係法」，如同左右兩臂互使，而台灣關係法的核心內容，就是賦予對台軍售的法律義務，美國要使哪隻臂膀，端視何者有利，要降低台美的不確定性，政府得精準出手，找回台海的平衡點。