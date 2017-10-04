薛瑞福主張台納美區域安全架構》我爭取提升聯合演訓 台美高層互訪

2017-10-04

〔記者涂鉅旻、李欣芳／綜合報導〕可望接任美國國防部亞太助理部長的薛瑞福，主張美國應將台灣軍事能力整合至美國區域安全架構，並點出彈道飛彈防禦、人道救援，甚至聯合訓練等潛在交流項目。對此，軍方官員昨指出，以現階段而言，我方除爭取更多人道救援合作機會外，也會將提升聯合演訓頻率、種類及高層互動列為交流主軸。

軍方官員表示，我國和美國各別軍種合作、參與聯合演訓的頻率已逐漸增加，未來亦會持續推動，尋求更多合作機會。在人道救援、救災部分，雙方仍有更多合作空間，且這屬於「軟性交流」，比較不會引發他國反彈，高層互訪則「盡力推動」。

至於彈道飛彈防禦部分，國防部長馮世寬曾以「不要涉入大國戰爭」的理由，否決「薩德」系統引進台灣的可能性。據悉，軍方內部考量，就台灣現有的樂山雷達站、愛國者三型飛彈及日漸成熟的天弓三型飛彈，現階段已足以保衛台灣。

軍艦互訪 須考慮他國反應

美國參議院、眾議院各別通過美國明年度「國防授權法案」，兩院皆點出，美國國防部在明年九月以前，應就台美軍艦互訪做出相關評估。雖我國防部一貫態度是，只要有助於國際安全及區域穩定，我方都樂觀其成；但有官員私下說，「軍艦互訪」仍須考量中國與其他國家反應，現階段國軍仍在觀察美方最終態度。

台灣智庫諮詢委員董立文認為，台美軍事合作夥伴關係應按部就班提升，第一階段可先強化救災、緊急救難機制，我國亦可爭取以觀察員身分參加一些演訓，如雙方建立常態合作機制，有助於雙邊關係提升。

學者：台美軍事合作應按部就班

至於「彈道飛彈防禦」部分，董立文認為，現階段台美可增強雷達資訊合作機制，但薛瑞福所言的「彈道飛彈防禦」相當敏感，也非我國迫切需要，實質內容為何，我方仍需與美方溝通與釐清。