美國務院撤我國旗「無關台獨論」

2017-10-04

〔記者彭琬馨、呂伊萱／台北報導〕美國國務院網頁撤除我國國旗，外交部長李大維昨在立法院答詢表示，經駐美代表處詢問，美國國務院表示，撤除國旗與行政院長賴清德發表的台獨相關言論無關。

外交部也說明，美國過去兩任總統呈現台灣國旗的做法並不一致，而目前數個美國行政部門網站也仍掛有我國國旗，顯示國務院部分「只是個案」，希望外界不要過多揣測。

美國國務院官網在介紹台灣的頁面上，原附有中華民國國旗，但日前改版後卻消失不見。

根據網路頁面庫存資訊，直至今年八月十五日，都還可見到我國國旗。美國國務院與美國在台協會（AIT）第一時間對此重申，對台政策並無改變。

李大維昨答覆國民黨立委柯志恩質詢時表示，據駐美同仁與國務院官員了解結果，國旗撤除與賴院長在國內的台獨發言無關，但網站作業牽涉到後續的行政作業，還不能確定何時才會讓國旗重新上架。

美數個行政部門網站仍有我國旗

外交部發言人李憲章表示，美國政府於前兩任總統布希與歐巴馬任內，在國務院官網呈現台灣國旗的作法並不一致，歐巴馬時期有國旗、布希時期則無。李憲章同時補充，許多美國行政部門網站，現在仍然掛有我國國旗，例如美國貿易代表署（USTR）、中情局（CIA）與國土安全部（DHS）等，顯示「國務院只是個案」。