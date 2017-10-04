工商界︰別拖了 本會期速修法

2017-10-04

提出加班費計算等四大修改重點

〔記者羅倩宜／台北報導〕工商界表示，總統表態給予勞基法彈性，資方相當贊同，但勿分為短中長期，宜在本會期儘速通過，「總統不宜把所有責任推給在野黨，全面執政應全面負責」；呼籲政府應拿出魄力，針對休息日加班、彈性工時、特休假及出勤紀錄等進行修訂。

工總︰肯定總統給勞基法彈性

工總秘書長蔡練生說，蔡總統表示「勞基法應先給予彈性」，工總予以肯定，也了解勞資問題相當複雜，不可能一下子把所有問題解決，若能優先處理目前對產業窒礙難行的議題，十分樂見其成。

工總代表工商團體提出的四大修改重點，包括休息日加班費兩倍、休息日加班時數核實計算；每月加班時數以六個月、三百小時總量管制，每月不超過六十小時以免過勞；特休假由勞資協商可延至隔年度；薪資高於平均工資者可免填出勤紀錄。

工商協進會理事長林伯豐表示，一例一休已造成全民困擾，應儘速修改，「總統不宜把責任推給在野黨」；他認為總統重提當初國民黨提兩例，民進黨才提一例一休，是不負責任的做法，「因民進黨全面執政，就該拿出魄力。」

林伯豐坦言，對勞動部長林美珠很失望，「她一直神隱，要出來溝通，台灣才會更好」。工商團體近期也擬與行政院長賴清德晤談，但尚未敲定時間。

商總理事長賴正鎰指出，「總統提分階段是什麼意思，哪些事情分階段？我們不太明白」。他說，商總提出的四個重點，本會期就可以立即解決，為什麼要拖延？對於總統指當初修法因所有在野黨都提兩例，一例一休的修法空間才被壓縮，這是「政治語言」，不是全面執政者應有的作為。