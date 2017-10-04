蔡總統：分階段修勞基法 增彈性

2017-10-04

先檢視一例一休進行調整 第二階段處理創新產業工時

〔記者李欣芳／台北報導〕勞基法「一例一休」新制上路以來，各界反彈聲浪不斷，行政院已表態在立院總質詢後提出修法；蔡英文總統接受「中央社」專訪時指出，「現在企業所需要的彈性，我們來檢視是否有需要調整，若有的話，我們先進行這個調整」。她並指出，當初因在野黨主張二例的壓力，壓縮了一例一休可以調整的空間。

至於是否整個翻修勞基法？總統表示，勞基法是一套非常複雜的法律，若沒有全盤考慮，或者因為一時需要，急就章處理，會喪失平衡，她覺得應該分階段處理。

蔡總統說，現在企業所需要的彈性，政府來檢視，是否有需要調整。第二階段則希望處理的是創新產業，因為創新產業工作時間方式很不一樣，可以考慮給予比較彈性的勞資關係。

在野黨主張二例 壓縮一例一休調整空間

對於一例一休爭議，總統說，大家應該要回想去年的場景，去年大約就是這個時候，立法院面臨一個選擇：「你是要二例？還是一例一休？」

蔡總統表示，當時的氛圍，所有在野黨都主張二例，只有執政黨很用力維持一例一休，保持了部分彈性，在整個立法過程，因為有二例的壓力，一例一休可以調整的空間就被壓縮了。

她指出，一例一休今年一月一日上路以來，相關部門一再強調以輔導取代開罰，就是因為這套勞基法確實不容易懂，很多當初立法覺得是彈性的東西，其實經過很複雜的設計，很多人不了解這些彈性設計要怎樣使用，這段時間，希望把現有體制裡可以拿出來的彈性，運用到最大，如果還不足，再討論是否修法。

被詢及一例一休要再修法，勞團能否接受？蔡總統認為，這段期間也讓勞團了解一例一休對台灣產業與社會帶來的影響，她相信現在大家更能平心靜氣看待問題。