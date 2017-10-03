教父退休 富比世︰失去巨人

2017-10-03

〔編譯盧永山／綜合報導〕畢生投入半導體業，被譽為「半導體教父」的台積電董事長張忠謀宣布明年六月退休。《富比世》雜誌網站以「半導體業將失去一個巨人」（Semiconductor Industry To Lose Titan）為標題，推崇張對全球半導體業的貢獻。

張忠謀一九五○年代就進入半導體業，一九五八年加入德州儀器（ＴＩ）後，努力開疆拓土，英特爾、摩托羅拉都曾是他手下敗將。

一九八七年張忠謀創辦台積電，成為全球第一家以晶圓代工為經營策略的半導體廠，日後更掌握全球晶圓代工市場半邊江山；美國《商業周刊》形容「張忠謀的決定（晶圓代工），成為半導體產業史的分水嶺。」

ＩＣ之父基爾比（Jack Kilby）一九九八年訪台，肯定台積電創新營運模式，是半導體業重大革新。

二○一一年張忠謀獲頒國際電子電器工程學會（ＩＥＥＥ）榮譽獎章，當時《聖荷西信使新聞報》專訪張忠謀，形容他是「穿西裝的科技革命者」，不像蘋果創辦人賈伯斯老是穿著黑色高領毛衣；也不像臉書創辦人札克柏格成為鎂光燈焦點；更不像總是神氣活現的甲骨文創辦人艾利森。

掌握蘋果「核芯」命脈

蘋果前陣子推出新機，中國《東方財富網》 稱，掌握蘋果「核芯」命脈的並非執行長庫克（Tim Cook），而是八十六歲的張忠謀，因iPhone X的A11處理器，以及歷代iPhone的多個處理器，都是出自台積電。