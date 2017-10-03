12年前曾交棒 回鍋再創高峰

2017-10-03

記者卓怡君／特稿

早在二○○五年，台積電董事長張忠謀曾交棒給蔡力行，但碰上二○○八年的金融海嘯，台積電瀕臨虧損邊緣，爆發無薪假與裁員風暴，一群被迫離職員工在張忠謀家門口站崗；二○○九年，張以七十八歲高齡重出江湖，帶領公司營運登上歷史高峰，寫下傲視全球半導體產業的台積電神話。

過去卅年，張忠謀等於台積電的代名詞。台積電從沒沒無聞的小公司，以破壞式的創新商業模式，一路茁壯，今年市值甚至一度超越全球半導體巨擘英特爾；然而，張忠謀年事已高，接班一直是台積電不得不面對的問題。

十二年前、七十四歲的張忠謀安排栽培多年的蔡力行接下總執行長，蔡接棒四年，卻因強勢裁員事件，員工夜宿張家門口，逼得張撤掉蔡力行總執行長的職務；當時消息宣布後隔天，台積電遭外資大賣，股票連兩天重挫，累積跌幅近九％，高盛證券更將台積電自亞太買進名單中除名。

因曾經交棒失敗，又擔心流失寶貴人才，張忠謀對於這次接班安排格外小心翼翼，先在二○一二年重啟接班計畫，師法奇異（ＧＥ）傳奇執行長威爾許的交棒模式，先選出蔣尚義、劉德音、魏哲家三位共同營運長；之後蔣退休跳槽中芯，二○一三年，張忠謀拍板「雙執行長制」，由劉、魏擔任共同執行長，以漸進式步伐，為退休做準備。

張忠謀曾說，「最高段的下棋高手可以看到終局」；為了台積電交棒這場棋局，相信他已竭盡全力，做好沙盤推演，才能放心離開一手創立的晶圓代工王國。