雙首長已4年 接班沒問題

2017-10-03

外資︰劉魏磨合 建立默契

〔記者羅倩宜／台北報導〕大和證券半導體分析師徐禕成表示，預期台積電的接班交棒應能平順，主要是過去四年已實行雙首長至今，劉、魏相互磨合，已建立起默契並互相了解；台積電未來的分工，應是由劉德音負責管廠，也就是晶圓部門的營運，因其鐵腕作風較適合治理台積電的生產大軍，而魏哲家身段柔軟，長袖善舞，則將擔任管理協調的角色。

但也有分析師認為，台積電未來不免面臨挑戰。首先是最賺錢的廿八奈米製程，明年格羅方德、聯電、中芯等都將開始放量生產，競爭更激烈；而先進製程的客戶愈來愈少，例如當初為蘋果量身訂做的十六奈米產線，僅使用兩年，新世代iPhone就轉向十奈米；若非比特幣挖礦用電腦需求突然增加，今年第四季台積電營收原本可能疲軟。

前外資半導體分析師、騰旭投資公司投資長程正樺說，「換言之，台積電的先進製程，未來將重複陷入還沒折舊完畢，客戶就減少的困境」；但他強調這非必然，或許未來還會爆出新應用如人工智慧、AR/VR等，都需要高階晶片。

另有不具名分析師認為，台積電目前是「最好的時光」，張忠謀此時宣布交棒，是很恰當且合理的抉擇；「不過全球採雙首長制的公司少見，採雙首長又可做得好的更是少之又少」。目前還有最高領袖張忠謀來定奪，但未來雙首長難免衝突，例如資本支出誰說了算？要否擴產若兩人意見相左，由誰拍板？都是挑戰。

前外資半導體分析師陸行之昨傍晚在臉書發文表示，「我的天啊，張董事長宣布要退休了」；還好週日在中秋節晚宴與張忠謀敬酒，明年一定要參加張董最後一次股東會，因沒有張董，就沒有台積電，沒有台積電，就沒有世界超強的台灣半導體產業，「也就沒有我們這些曾經靠台積電吃飯的半導體分析師和上下游供應商。」