沒有張忠謀的台積電 非萬里無雲

2017-10-03

半導體業競爭激烈

雙首長面臨考驗

記者洪友芳／新聞分析

台積電董事長張忠謀昨宣布明年六月退休，且還是裸退，引起市場震撼。張忠謀最愛員工高喊「我愛台積，再創奇蹟」，與台積電劃上等號的張忠謀說，「雙首長平行領導制度，是我最後給台積電最重要的貢獻」；但沒有張忠謀的台積電，面對全球半導體業更加競爭，雙首長的台積電，恐將面對前所未有的挑戰。

台積電昨在台股盤後突宣布張忠謀退休消息，外界一度以為是否張的身體出狀況；只見他傍晚健步走進記者會場，聲音宏亮如常，逐一說明退休計畫與回答相關問題，劉德音、魏哲家坐在他旁邊，大部分仍是只有聽的份，顯見張在台積電的無可取代性。

台積電今年成立卅年，十月廿三日將邀請國際大客戶們齊聚慶生。卅年前，張忠謀當工研院院長，一手催生台積電衍生為創新性的專業晶圓代工商業模式，成立初期僅一座六吋晶圓廠、一百多位員工，經營慘淡。

卅年後，台積電已是全球晶圓代工霸主，十二吋晶圓一年生產一千多萬片，市占率超過五成，創造出逾五．七兆台幣的市值，員工數四萬五千多名，帶動台灣半導體聚落舉世聞名，整個供應鏈也幾乎靠台積電吃飯。

張忠謀在全球半導體業具有崇高地位，很多國際知名大廠老闆都是他的好友，台積電董監也因他的號召力，才能邀請到國際級大卡司；如今，張將功成身退，沒有張忠謀的台積電，能否續留國際大客戶、大咖董事成員，考驗兩位接班人的功力。

台積電每年運動會，張忠謀最愛聽到員工高喊「我愛台積，再創奇蹟」，他昨信心喊話，交棒給劉德音、魏哲家後，有信心兩人將會「聯手再創台積電的奇蹟」。

張忠謀認為台積電從來都不是「萬里無雲」，面對韓國三星、美國英特爾兩大強敵，還有中國積極扶植半導體業，全球半導體業競爭將超過以往，沒有張忠謀的台積電，劉、魏兩人聯手可能遭遇的挑戰性，恐怕也是台積電前所未見。