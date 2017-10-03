北市與柯合？ 蔡：採開放態度

2017-10-03

〔記者鍾麗華、鍾泓良／台北報導〕明年縣市長選舉，民進黨是否和尋求連任的台北市長柯文哲合作？兼任民進黨主席的總統蔡英文接受「中央社」專訪時表示，民進黨對台北市長提名採取開放態度，目前不急，民進黨有自信處理和不同對象的合作與競爭關係。

柯文哲近來頻頻向中央開砲，包括前瞻計畫、國安講稿爭議，以及台北市警察局長人事權等案。蔡表示，她對此事的態度是，雙方有誤會就澄清，有歧見就多做溝通和包容，但必須彼此尊重各自的權責。

民進黨全代會日前通過「二○一八年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，其中規定，非執政之直轄市提名若有「特殊選情考量」，授權中執會決議後，另訂方案執行，被外界解讀為是預備與柯文哲合作的「柯文哲條款」。

對此，蔡英文表示，全代會通過的選舉規則是一個開放態度，不是針對柯文哲，是民進黨整體形塑二○一八選舉裡面，要形成什麼合作或競爭關係的彈性空間。

蔡英文指出，柯文哲當年選台北市長時，很多民進黨支持者熱情相助，希望柯文哲為台北市做出政績；但對於二○一八年民進黨在台北市要做什麼選擇，還言之過早。

被問到柯文哲還算不算是民進黨盟友？蔡英文說，這是過於簡約的說法，民進黨希望形塑的是每個階段的競爭和合作關係，最重要是確保民進黨在中央和地方都能順利執政。

講稿疑雲 柯閃爍避答

對於柯文哲與中央的互動，台北市長柯文哲昨到議會專案報告「世大運後續檢討」，由於柯曾自爆國安會事先取得他雙城論壇講稿，市議員周柏雅質詢柯：「講稿交給誰？」「國安會派誰來拿？」柯言詞閃爍，僅跳針回應「我沒有說謊」、「不管雙城論壇或世大運，都不是台北市長一個人扛得起來」，直說該案涉及國家安全，不宜講太多。

周柏雅反批，柯文哲「過去說涉及國家機密，今天說涉及國家安全」，柯講話已無誠信，將是市政危機。