赴立院國情報告？ 小英：不排斥

2017-10-03

〔記者鍾麗華、曾韋禎／台北報導〕現行憲法增修條文規定，立法院得聽取總統國情報告，但歷任總統從未赴國會報告。總統蔡英文接受「中央社」專訪時表示，這套制度要不要修改，看將來的討論，如果大家覺得有需要，「我本人沒有排斥到立法院做國情報告」。

國民黨團：聽聽就好

對此，立法院民進黨團總召柯建銘強調，這是高度政治議題，若有需要會在適當時機提出，目前還是以拚經濟為要；國民黨團總召林德福大笑表示，「聽聽就好」。

柯建銘說，依「憲法增修條文」、「立法院職權行使法」規定，經四分之一以上立委提議、院會議決，得聽取總統國情報告；或總統得咨請立法院同意後，進行國情報告。但報告完畢後，立委就不明瞭處提問，要經朝野協商決定發言時間、人數、順序、政黨比例等事項；最後還要總統同意，再做綜合補充報告。

柯表示，過去陳水扁、馬英九任內十六年來，就國情報告是否採即問即答的方式，朝野從來就沒有共識；現在已進入對行政院長賴清德的施政總質詢，之後要處理總預算案，本會期沒有邀總統進行國情報告的時機。

時代力量黨團總召徐永明表示，國情報告「常態化」，讓總統直接面對國會成為慣例。親民黨團總召李鴻鈞則質疑，若無重大問題或重大宣示，總統來國情報告的動機是什麼？若有任何宣示，可在國慶大典上表明。

此外，對於修憲議題，蔡英文上月提出啟動憲改工程主張，內容包括「十八歲公民權」、「票票不等值」等問題。她希望憲改討論是由下而上，有更多人來參與，先從民進黨開始，下階段就會尋求與其他政黨對話的機會。

蔡總統指出，憲政體制就像做衣服，「總是要看那個人的身材、總是要看我們自己的需求」，有實務工作經驗的人參與討論很重要，畢竟這是要用在現階段台灣的憲政體制。

內閣制或總統制？蔡盼由下而上推動

至於修憲幅度，政府體制是採內閣制或總統制？蔡總統說，她不會做太多的表態，還是要由下而上，讓大家儘量有機會討論，但不要在時間壓力下處理，急急忙忙做反而壞事。對於憲改若進入公民複決時程，是否以二○一八年或二○二○年選舉來做考量？蔡總統說，「我現在沒有這樣的想法」，看整個議題討論到什麼程度，再來處理。