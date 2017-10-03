蔡首談與賴互動 「剛好分工互補」

2017-10-03

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長賴清德上任即將屆滿一個月，總統蔡英文接受「中央社」專訪，首度談到與賴揆的互動。蔡總統表示，她與賴揆的政治歷練剛好互補，「強勢的人在一起並不壞，只要我們在任務與功能上有互補、分工」。

賴揆台獨論後 曾簡短討論過

賴揆上週二在立法院備詢時，自稱是「主張台獨的政治工作者、務實的台獨主義者」，後來則強調此為「個人立場」，兩岸政策須遵從總統領導。蔡總統說，她後來和賴揆簡短討論過這個問題，基本上，行政院長帶領整個行政團隊，總統不可能去規定他一定講什麼、或怎麼講什麼事情。

蔡總統表示，她和賴揆會做觀念溝通，也都知道相互間在職權上的分工，「不需要和行政院長講太多事情，他是一個有經驗的人，也應該知道分際和整體政策走向」，相信大家後來也都看到賴院長清楚說明了相關態度。

賴是有經驗的人 不需要講太多

總統認為，賴揆勇於任事，行政院業務很快上手，決策也非常明快，她與賴揆幾乎沒有什麼磨合期，互動也蠻順利的，在很多問題討論上，「互相尊重、沒出現什麼重大歧見」；畢竟都是在民進黨的系統裡去考量價值與政策目標。

不過，總統強調，她的政治生涯大多是在處理國安、經貿事務，當過政務官，也做過短時間的立委，還擔任民進黨主席很長一段時間，民進黨從在野到執政過程，她應該是參與最多的，政治布局也是最熟悉的；「整個執政的目標、議程，到現在為止，應該是我最清楚，畢竟我是民選的總統」。

蔡總統指出，這次內閣改組換了行政院三長，以一個行政團隊來講是蠻大的變化，至於其他的閣員也都由賴揆再重新檢視過一遍，「不能說沒有他的色彩」。對於副院長為何由施俊吉接任？蔡總統說，她不能講太多，但確實「施俊吉的名字第一次是由賴清德說出來的」。

至於是誰提出由顧立雄擔任金管會主委？蔡總統透露，是她先有這個觀察，再和前院長林全與賴揆討論。長期以來，金融體系監督和被監督者角色難以釐清，產生公眾信賴問題，由非金融體系的顧立雄出任，就是希望社會對金融機構多一層信賴。

內閣改組過程 陳菊都有參與

蔡也強調，內閣改組過程中，高雄市長陳菊都有參與，陳菊和林全一樣，「對於由賴清德擔任閣揆，都有高度共識」。而整個組閣過程中，大家都是坐下來一起討論。她強調，陳菊對民進黨有不可言喻的重要性，民進黨在這個階段以及二○一八選舉，都非常需要陳菊坐鎮高雄。