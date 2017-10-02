已故女友夢想朝聖梵蒂岡 癡情台男 為愛「窮遊」世界

2017-10-02

〔記者張安蕎／新北報導〕如窮得只剩下夢想，為了圓夢，你能有多少勇氣？

只帶7萬元 用雙腳橫跨歐亞

來自台灣阿美族的三十一歲男子王芮緹，為一圓已故女友想去梵蒂岡朝聖的夢想，他只帶著七萬元，去年八月起獨自搭船到中國福建，「想靠雙腳橫跨歐、亞大陸走到義大利」，途中因生病、失竊等波折，旅費所剩無幾，沿途依賴民眾接濟；目前已抵達芬蘭的他說，雖然很辛苦，但飽覽世界美景後，精神很富足，打算利用十年「為愛窮遊全世界」。

沿途生病遭竊 幸獲援渡難關

王芮緹從基隆港出發，先搭船到中國福建省廈門，為節省開銷，自訂每天只能花一百元，不敢搭交通工具、也沒搭便車，靠著雙腳及後來善心人士捐贈的腳踏車，一步一腳印，沿途只能靠著演奏非洲鼓及販售自己拍攝的明信片籌措旅費。

獨自苦行的變數很多，王芮緹途中曾累倒、病倒、三度失竊，但在中國甘肅遇到一位曾騎自行車去西藏的騎友，因欣賞他窮遊的勇氣，將自行車送給他，讓他更確信，「如果決心去完成夢想，全世界都會幫忙」！

王芮緹沿古代的絲綢之路，入境俄羅斯後再轉抵芬蘭，里程數已達一萬兩千公里，由於簽證期效短暫，他常需趕路出境至下一國家，一天平均騎車一四○公里，除了體力備受考驗，更歷經大雪、風暴、沙漠等極端氣候，一年來已瘦了六公斤。他說，常在漫長公路上一人騎車趕路，全靠意志力苦撐，夜宿帳篷看著銀河、極光，還有北斗七星，點滴在心頭。

深信多點堅持 夢想就能實現

談起窮遊的目的，他感慨地說，多年前過世的女友篤信天主教，她生前最期待到梵蒂岡朝聖，因此他希望代替女友完成遺願；近日將再從芬蘭一路南下，打算沿途靠賣藝或接受贊助等方式，先到梵蒂岡朝聖後，再前往非洲、南美洲等地窮遊。他在臉書設立「我得了走回頭路就會死的病」專頁，想用他的旅行故事，鼓勵每個人勇敢追夢！

就算窮得只剩下夢想，要圓夢，除了勇氣，你只需要再多一點堅持！夢想不遠，走著走著，就到了！