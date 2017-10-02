法界疑慮／防濫用侵個資 應修法設防堵機制

2017-10-02

〔記者劉力仁／台北報導〕內政部推動晶片身分證，研議開放民眾選擇是否納入指紋、虹膜等生物特徵。法界人士表示，根據個資法規定，內政部必須有法律依據，才能蒐集個人相關資料；也擔心內政部擴大適用，將個資流通於各個部會，損害民眾權益，未來修法過程中，必須加以防範。

法界人士表示，個資法第六條規定，有關病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查及犯罪前科之個人資料，政府機關如果要蒐集、處理或利用，必須以法律明文規定，而且要建立適當的安全維護措施。個資法第十五條規定，公務機關對個人資料之蒐集或處理，必須對當事人權益無侵害。個資法第十六條規定，公務機關蒐集個資，為維護國家安全或增進公共利益所必要，得為特定目的外之利用。

釋字六○三號另外提及，國家基於特定重大公益之目的而有大規模蒐集、錄存人民指紋，並有建立資料庫儲存之必要者，應以法律明定其蒐集之目的，其蒐集應與重大公益目的之達成，具有密切之必要性與關聯性。

可參考歐盟 對個資訂定專責機構管理

法界人士擔心，未來內政部將引用個資法第十六條，以維護國家安全或增進公共利益為由，將所蒐集的個資流通於各部會，升高個資外洩的風險，未來審查內政部「戶籍法部分條文修正草案」，應有防堵機制。歐盟國家對於個資都訂定專責機構管理，監督公私機構對個資的蒐集處理利用，國內可以仿效，建立行政機關監督機制。