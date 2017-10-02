警方支持／增指紋、虹膜識別 強化治安及反恐

2017-10-02

〔記者姚岳宏、陳鈺馥／台北報導〕新版國民身分證將朝晶片化發展，增加指紋、虹膜識別等生物特徵，警政署對此表示「樂觀其成」。警政署強調，強化防偽效能除對反恐及治安有相當助益，也可大幅改善網路各種詐騙亂象，警政署將全力配合內政部推動新版國民身分證政策。

可大幅改善 各種網路詐騙亂象

警政署指出，目前從網路衍生出來的諸多亂象，就是因為虛擬世界裡，大家都用化名，甚至假冒其他人的身分到處行騙；當結合自然人憑證的新式身分證出現後，以後網路不管任何買賣交易，或是各項認證，都須以「實名制」認證，以後網路各種詐欺案將會大幅減少。

負責資安工作的警政署高階警官舉例，以後於網路申請各項服務，或買賣任何東西，可能都不需要再填寫個人資料，因為只要在電腦這端插入含晶片的身分證件，就可直接辨別真實身分，對於雙方都更有保證。不過，他也坦言，含生物特徵的晶片身分證雖對反恐及資訊安全更有保障，但須兼顧人權及隱私，要取得大家的共識，仍有一段不算短的路要走。

內政部強調，紙本身分證防偽性低，銀行開戶須提供雙證件，萬華分局便曾破獲偽造身分證集團，直接從被害人戶頭轉走七百萬元，未來全面換發雷射雕刻的新證件，配合生物辨識，不法集團將難以偽造。

此外，國際間諜、恐怖份子如欲潛入台灣，勢必利用假身分證住飯店、通關，危害國家安全及金融、社會秩序，強化安全性的晶片身分證，將能全面提升國家的反恐作為。