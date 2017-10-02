國民黨沒有就醫的打算

2017-10-02

記者林良昇／特稿

二○一六年徹底失去政權的大動盪後，在換票、賄選傳言中，國民黨首次的中常委選舉終於落幕，號稱「黨內權力核心」的中常委們，仍有高達六成的「留任率」，「換湯不換藥」是最佳註解，良藥會苦口，這帖藥，看來國民黨短時間內還拿不到，自己似乎也沒有就醫的打算。

身為黨務機器權力核心的中常會，這個敘述對國民黨來說，早已是名不副實，長年以來，中常會的毫無存在感，早已不是新聞，僅有的例外，則是前黨主席洪秀柱在任時引發中常委聯合抵制，這才躍上新聞版面，民眾才知道，「喔，原來這些人是國民黨的中常委」。

有些熟悉國民黨中常委生態的人士常說：「中常委不太算政治人物」，原因在於，中常委這個身分的背後，常常是打開與中國交流的「方便之門」跳板；畢竟中國是個「以黨領政」的國家，掛個「中常委」的頭銜，在中國可以說是「走路有風」，讓一部分人「談生意，更容易」。

但更為人詬病的是，中常委選舉「換票聯盟」、「利益交換」早已廣傳，甚至這次外傳有「送洋酒」的候選人，最後仍成功當選中常委，選風敗壞程度可見一斑，沉痾老毛病，在號稱要大刀闊斧改革後仍然浮現，黨內層峰卻是盡現老人心態，連遵守乾淨選風的「墨守成規」都辦不到，只是極盡空話，這不是放任，什麼才是放任？

在訴諸「換血」的華麗詞藻下，本次連任的中常委們當初力挺黨主席吳敦義，挺吳的「新連系」進入中常會、反吳的「洪系」全軍覆沒，這次選後，吳的權力仍十分穩固，畢竟，ＤＮＡ一致、血型一致，Ｏ型血換進來的還是Ｏ型血，換湯不換藥。

數據會說話，國民黨在年輕一代中，支持度並未提升，直到現在，國民黨還是走著與新世代對抗的老路、守著過去的舊規、重蹈前人的覆轍，到頭來，每一場國民黨的黨內選舉都將是照妖鏡，映照整個群體的凋零墮落。