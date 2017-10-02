國民黨新中常委 逾六成老面孔

2017-10-02

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨第廿屆第一任中常委選舉結果昨出爐，共選出卅二席選任中常委，尋求連任的廿三名現任中常委中，高達廿人連任成功，逾六成是上屆的「老面孔」，僅十二名選任中常委「換人做做看」；此次選舉中，被視為馬系的立委賴士葆與被視為親前黨主席洪秀柱的中常委柯貞竹均競選失利。

國民黨中常委選舉競爭激烈，四十九名候選人爭取卅二席選任中常委席次，由一九七二名黨代表每人投十六人選出，在「換票聯盟」、「金錢交易」等傳聞不斷的氛圍下，中常委選舉照常舉行。國民黨表示，中常委選舉投票率高達九十七．○六％。

新當選的中常委中，依得票數排名為黃昭順、蕭景田、沈慶光、楊瓊瓔、徐榛蔚、謝典霖、陳宗興、蔣根煌、蔣萬安、曾文培、范成連、呂學樟、楊博仁、姚江臨、林文瑞、江碩平、林榮德、劉大貝、吳陳瓊秋、李德維、徐弘庭、張育美、侯彩鳳、李昭平、游家富、江啟臣、侯佳齡、沈智慧、林滄敏、謝坤宗、李傅中武（原住民保障）、陳雙全（身心障礙保障）。

馬系賴士葆 親洪柯貞竹落選

廿三名尋求連任的現任中常委中，有高達廿人連任成功，僅被視為親洪秀柱的中常委柯貞竹與七連任的中常委謝坤宏、中常委陳文漢落馬；總計卅二席新當選的選任中常委，有廿人是上屆的「老面孔」，顯見換血未見成效，但立委、前立委、地方議會及農會等地方勢力，仍是中常委的大贏家。

本次有六名國民黨立委角逐中常委，其中現任中常委黃昭順獲第一高票，徐榛蔚、蔣萬安、江啟臣也成功進入中常會，不過賴士葆、陳雪生未當選；屬於國民黨中央委員連勝文系統「新連系」的現任中常委李德維、台北市議員徐弘庭均當選。

地方實力派中，彰化縣議長謝典霖、新北市議長蔣根煌、澎湖縣副議長陳雙全進入中常會；農會系統中，皆為現任中常委的中華民國農會理事長蕭景田、雲林農田水利會長林文瑞連任成功；台商部分，台灣區冷凍肉類公會理事長楊博仁、北京台資企業協會榮譽理事長謝坤宗成為中常會新面孔；前立委沈智慧、前立委林滄敏、台北市議員李傅中武也新當選中常委。

國民黨昨同時舉行青工總會總會長選舉，由現任青工總會副總會長吳建志當選，與青年團總團長劉昱佑將擔任指定中常委。