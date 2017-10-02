史料為證 兩蔣曾指揮救國團

2017-10-02

〔記者楊淳卉／台北報導〕救國團是否為國民黨附隨組織，行政院黨產會將於廿四日召開第二次聽證會認定，釐清其人事、財務或業務是否曾受國民黨實質控制。據了解，黨產會將提出新版調查報告，證明國民黨確實曾直接指揮救國團，當中顯示，時任國民黨總裁蔣中正、時任中常委蔣經國都曾於黨中央會議上指揮救國團業務，救國團業務推動情形，甚至得向蔣經國報告。

黨產會此次調查報告將援引「蔣中正先生年譜長編」（蔣中正日記）及國民黨會議紀錄等史料，包括國民黨中常會、中央改造委員會、中央心戰指導會報等，都有國民黨指示救國團活動的相關紀錄。

根據蔣中正主持國民黨第八屆二七八次中常會紀錄，蔣中正曾對救國團青年工作做出指示，還指示救國團「應對非洲、中東及拉丁美洲廣播工作特加重視，以揭露大陸饑荒之慘烈實情及中共目前之嚴重危機。」

救國團業務也得向黨中央報告。根據中央委員會簽呈蔣經國的紀錄，國民黨曾指示救國團進行「敵後及敵前心戰」工作，救國團當時透過中央委員會回報蔣經國，表達已舉辦座談會，邀請五百位大專院校教授「個別發表其對毛共匪幫迫害知識份子之意見」。

該簽呈也記載，國民黨曾要求救國團對國內進行文化作戰，展開「批判各種錯誤思想、建立中心思想」；中央委員會則回報，救國團已舉辦巡迴學術演講，並為二二○多位高中教師開辦三民主義、匪情研究班，暑假則赴各校辦營隊。

救國團也向黨報告業務

救國團除了透過中央委員會向黨中央報告業務情形，也曾就相關活動直接向黨中央報告，並請黨中央裁決。一份一九六六年由蔣經國擔任主席、當時被列為「極機密」的中央心理作戰指導會報紀錄中，「提案單位」除了中央黨部的組織，救國團也名列其中。

黨產會今年二月已就救國團案召開首次聽證會，但國民黨、救國團皆主張救國團人事、財務、業務未受國民黨控制，否認為附隨組織。

國史館檔案有關鍵內容

黨產會委員昨表示，救國團是否曾為國民黨附隨組織，事實有賴佐證。總統府所屬的國史館，提供莫大助益，不管是二○一五年出版的「蔣中正年譜長編」，或是上個月剛釋出的蔣經國檔案，都有極為突破性的關鍵內容，部分史料「甚至連前救國團主任李鍾桂都沒看過」。