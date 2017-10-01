金鐘52 帝后：劉德凱、柯淑勤

2017-10-01

〔記者粘湘婉／台北報導〕第五十二屆金鐘獎頒獎典禮昨晚登場，劉德凱憑《這些年 那些事》中頹廢蓄鬍扮演退伍老兵，打敗吳慷仁、藍正龍等人，成功登上金鐘戲王寶座，昨他一上台就表示沒準備感言，但詮釋老兵機會難得，未來也會繼續在台拍戲。柯淑勤過去曾入圍十二次，此次以《戀愛沙塵暴》三度鍍金，甩開楊丞琳、楊貴媚，拿下戲后大獎，在劇中詮釋為家庭付出，卻失去自我、感覺不到幸福的母親，將中年婦女面對婚姻、家庭卡關的心境，刻劃得精準深刻。

迷你劇集風光 單劇大贏家

評審曾力讚迷你劇集品質不輸電影，本屆金鐘單劇大贏家也由迷你劇集拿下，《最後的詩句》、《告別》各自抱回四獎，其中《最後的詩句》男女主角傅孟柏、溫貞菱雙雙殺出重圍，成功攻佔迷你劇戲王、戲后，堪稱最風光；而「植劇場」入圍廿四項，昨也成功保住五大獎，其中《戀愛沙塵暴》入圍九項，拿下戲劇類女主角、戲劇類新人獎；《天黑請閉眼》則拿下最大獎戲劇節目獎，以及戲劇類女配角獎、音效獎等三項肯定。《通靈少女》收視、品質皆獲外界高度肯定，入圍六項，但在「迷你劇戲后」、「導演獎」、「新人獎」、「編劇獎」皆摃龜，最後僅奪下「迷你劇集獎」、「迷你劇女配角獎」兩獎。

溫貞菱三年前曾憑《曉之春》拿下迷你劇集女配角獎，這次成功通過「死亡之組」，打敗勁敵《通靈少女》郭書瑤、《滾石愛情故事-新不了情》楊謹華等人，奪下迷你劇戲后。劇中她面對欠債男友全心付出，卻擋不住現實金錢問題對戀情的消耗，走上絕路，把「愛到失去自我」的傻女人詮釋得讓人心疼；傅孟柏也憑該劇，打敗吳慷仁、李銘順奪下迷你劇戲王，劇中他被債務壓得喘不過氣，生活、戀情都失去前進動力，將青貧世代面臨的困境與壓抑，詮釋得恰如其分。

本土天王吳宗憲去年憑《小明星大跟班》拿下綜藝節目主持人獎，他此次雖在同獎項摃龜，無緣連莊，但與KID主持的三立《綜藝玩很大》，成功拿下益智及實境節目主持人獎；綜藝節目主持人獎則由《娛樂百分百》愷樂、羅志祥拿下；綜藝節目獎則由民視《舞力全開》中獎，獎項過於分散，也引發外界分豬肉之說。