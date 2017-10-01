堅持改革 蔡總統：所有不滿 到我為止

2017-10-01

〔記者鄭鴻達、李欣芳／台北報導〕總統蔡英文昨出席「國家祈禱早餐會」，接受牧師們的祝福。總統表示，過去一年政府推動改革，確實面臨很多壓力，但為了台灣未來必須堅持立場。蔡強調「所有不滿到我為止，改革的陣痛我會承擔」，並引用《聖經》「當慈愛和誠實彼此相遇，公義和平安彼此相親」，相信台灣能「國家和、萬事興」。

第十七屆國禱會主題為「國家和、萬事興」，多位駐台使節也出席。蔡英文致詞指出，祈禱台灣成為一個勇於改革、不斷提升的國家，國家祈禱早餐會不但是基督教界年度盛會，也是展現台灣團結的時刻。

蔡英文表示，每年祈禱會主題總是呼應國家當前期望，今年以「國家和、萬事興」為主題，不僅是社會期待，也是政府推動改革所要面對的課題。總統指出，政府推動改革確實面對很多壓力，改革過程也很多顛簸，但為了台灣的未來，他們必須堅持立場。

對於改革引起的不滿，蔡英文強調「所有不滿到我為止，改革的陣痛我會承擔」，這就是做為總統必須扛起的責任，希望大家同心一志，集結最大力量為台灣打拚。

副總統陳建仁昨在接見「輔仁大學全球校友總會」時也表示，新政府上任以來，在蔡總統領導的執政團隊努力下，做了許多眾人想做、但過去尚未做到的事情。舉例來說，在妥善的溝通與協調下，公教年金改革目前已經完成，未來也會繼續推動司法及稅制改革。陳建仁強調，政府一定會誠實面對，並共同承擔應有的責任，讓台灣能夠更為團結、更有效率，來實際解決問題。