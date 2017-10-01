雄三誤射案 射控士官長擅離職守判最重

2017-10-01

〔記者黃建華、黃佳琳、羅添斌／綜合報導〕金江艦雄三飛彈誤射事件，飛彈是中士高嘉駿射的，為何射控士官長陳銘修反而判最重？高雄地方法院行政庭長葉文博昨表示，因陳銘修領取飛彈火線安全接頭後，接上艦上四枚雄三飛彈（包括二枚空包彈），卻擅自離去，且未將作戰模式改回訓練模式，獨留高嘉駿在射控室，造成飛彈誤射致人於死的意外。

三官兵判刑 海軍提供法律協助

雄三飛彈誤射事件，造成「翔利昇號」漁船船長黃文忠死亡、三名船員受傷，高雄地院昨天上午宣判，依業務過失致死罪將涉案金江艦中尉兵器長許博為判刑一年二月、誤射飛彈的中士高嘉駿判刑一年半、射控士官長陳銘修判刑二年。

海軍司令部表示，尊重判決結果，基於維護官兵權益，海軍將提供後續相關法律協助。至於此案肇致人員傷亡及財產損害，依法已完成國家賠償。

國防部已與受害者家屬達成和解，家屬昨也未對判決表達意見。死者黃文忠的家門口雖擠滿媒體，但黃家緊閉大門，拒絕外界和媒體的關心與採訪。

船長家屬緊閉大門 拒外界打擾

合議庭昨被問及為何陳銘修判最重？葉文博指出，陳銘修當天擅自離去未將飛彈火線安全接頭拔下，並將作戰模式改回訓練模式，是造成這起誤射的元凶，而誤射飛彈的高嘉駿從頭到尾坦承犯行，但陳銘修雖坦承離去時未將火線安全接頭拔下，且離開射控室時未將作戰模式改回訓練模式等犯行，但不認為是犯罪，加上這場飛彈誤射造成國家兵器鉅額損失，合議庭因此對陳從重量刑。

葉文博也指出，檢方認為被告許博為及陳銘修二人涉犯刑法第一三○條公務員廢弛職務釀成災害罪，但合議庭法官認為，許、陳二人在主觀上並非明知高嘉駿會在作戰模式下發射雄三飛彈實彈，卻故意不在場督導致釀成災害，因此不構成公務員廢弛職務釀成災害罪，僅應成立業務過失致死罪及過失毀損供作戰用武器彈藥罪。