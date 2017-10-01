焦點評論》徵兵 募兵 亟需務實討論

2017-10-01

記者羅添斌／特稿

內政部役政署規劃實施的「產業訓儲替代役」，實施短短二年，行政院即已核定明年起停辦，這其中固然與大多數的役男都要去接受四個月軍事訓練有關，但內政部在政策規劃上，的確有應檢討的必要，因為役男是國家重要的人力資產，政策單位應以更廣闊的視野，施政高度更應自我提升，役男應該為國所用，而非窄化為企業所用。

在少子化的浪潮下，未來十年甚至是廿年的青年人力，數據已令各個學校、政府部門心驚，大專院校合併退場的速度會更加快速，軍方部隊朝全募兵制目標努力，明年起就不再徵集一年役期的義務役士兵，國防部長馮世寬前天更稱，募兵制施行的狀況比以前進步，有信心宣布明年不徵兵，也有信心讓募兵制繼續走下去。

為了優先滿足國軍部隊的需求，原本人力充足的替代役也將轉型，據內政部的最新規劃，未來八十三年次以後出生的役男，大多數要接受四個月軍事訓練，替代役的部分將僅保留因為家庭因素與宗教因素者，並且安排出任警察役及消防役，至於引發社會批評的產業訓儲替代役，則是會在明年起停辦。

大專或是職校畢業的役男，在接受國家教育資源之後，依法接受國家徵集服役，善盡國民責任，但為期僅四個月的軍事訓練時間太短，根本無法滿足國家防衛的人力需求，各界已有重新調整的呼聲，國防部及內政部應放眼於國家未來的需求，務實地檢討徵兵政策，不應一味地迎合政客，否則一旦面臨國家危機時，卻苦無可用之兵，到時候將會後悔莫及！