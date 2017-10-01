產業替代役第三階段平均薪資35.9K

2017-10-01

待遇最高逼近五萬元

〔記者羅添斌／台北報導〕根據內政部最新統計指出，今年參與「產業訓儲替代役」的企業單位，提供役男在第三階段所領取的待遇，平均為三萬一七一○元至四萬九五六○元，顯示企業並未壓低役男薪資；內政部並認為，役男不致因此成為廉價勞工，企業也要付出一定的成本，才能留住優秀的人才。

「不致淪為廉價勞工」

至於參與產業訓儲替代役的役男，實際能夠領到的薪資究竟是多少？根據內政部最新的追蹤統計指出，今年至目前為止，已有五十二位產業訓儲替代役的役男進入第三階段，經內政部役政署一一電話訪談了解，役男領取的薪資符合用人單位於甄選媒合作業時所承諾的事項，統計這五十二位役男的平均薪資約為三萬五九八○元。

「產業訓儲替代役」是在一○五年才開始辦理，參與產業訓儲替代役的役男，役期區分為三個階段，第一階段為基礎及專業訓練（四週），第二階段為分發至用人單位起，至義務役應服役期期滿（八十二年次以前出生役男為十一個月，八十三年次以後出生役男為三個月）；第三階段則是至產業訓儲替代役的役期期滿為止（八十二年次以前出生役男為二年，八十三年次以後出生役男為一年二個月）。

產業訓儲替代役到年底實施將滿二年，行政院已經核定要在明年起停辦產業訓儲替代役，政府相關官員指出，除了大多數役男都要服四個月的軍事訓練因素之外，產業訓儲替代役出現過多爭議，也是行政院喊停的原因之一，政府會針對相關政策進行檢討，在新政策擬定之前會多與國會溝通，避免類似的爭議再度發生。