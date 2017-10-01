鍋貼役掰掰 明年起產業替代役喊停

2017-10-01

〔記者羅添斌／台北報導〕內政部役政署在今年三月公佈「產業訓儲替代役」廠商獲配員額，因為其中包括有鍋貼業者及宅急便等行業類別，引發社會各界熱議及批評，役政署相關預算甚至因此遭到凍結，高層官員昨透露，行政院已經核定，自一○七年起停止辦理產業訓儲替代役。

除警察、消防替代役 全數回歸四個月軍事訓練役

內政部之前強調，產業訓儲替代役是於內政部認可的用人單位，從事研發工作以外之相關產業技術工作，並以培訓役男成為用人單位中階儲備幹部為目標。研發替代役役男是從事研發設計工作，產業訓儲替代役役男則是從事技術性工作，用人單位不得隨意更換役男工作屬性，以保障役男工作權益。

但一○六年的產業訓儲替代役類別項目中，獲核配員額的廠商包括鍋貼業及宅急便等業者，遭各界批評淪為「鍋貼役」及「小七役」。內政部進行替代役政策的檢討，立法院也曾做出凍結部分役政預算的決議，要求內政部必須在提出產業訓儲替代役規劃改善情形的專案報告，並經同意後始得動支。

高層官員昨透露，依兵役法第廿四條規定，各種專長人員，應優先滿足國防需求，基於國防軍事需要，行政院得停止辦理一部分或全部替代役徵集。國防部為儲備動員戰力，自一○七年一月一日起，八十三年次以後出生役男回歸接受四個月軍事訓練，以提升役男基本技能，遂行戰時防衛作戰任務，內政部為照顧社會弱勢家庭及保障役男宗教信仰人權，僅保留家庭、宗教因素申請服警察役及消防役員額。

他並表示，按目前申請產業訓儲替代役的對象，多屬八十三年次以後的大專畢業役男，但八十三年次以後出生役男除部分轉服警察、消防替代役外，將全數回歸四個月的常備兵軍事訓練，已無員額可以提供實施產業訓儲替代役，經報奉行政院後，行政院已在今年八月七日核定，自一○七年起停止辦理產業訓儲替代役。