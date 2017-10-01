甩棍易藏身 變陳抗暗器

2017-10-01

〔記者陳薏云／新北報導〕中華統一促進黨成員暗帶甩棍攻擊學生，造成台大歷史系學生張耿維頭破血流。資深刑警透露，甩棍易藏放、攻擊力道強，被抓到攜帶也頂多依社會秩序維護法裁罰，據聞已成為若干黑衣人參與政治陳抗時的「暗器」，令人憂心。

統促黨成員打人事件發生後，成員胡大剛到案時辯稱：「我年紀大，去參加抗議怕被攻擊，才持甩棍防身。」警方對此說法持保留態度，認為他是到台大校園鎖定抗議學生挑釁，對象是手無寸鐵的學生，而且持用甩棍，一出手就直接攻擊台大生後腦，恐不能只以「防身」來自圓其說。

警方說，甩棍不像球棒「這麼大一支」，甩棍藏在身上隱密性高，若未掏出，不容易讓人知道身攜武器，但只要拿出來攻擊人體重要部位，極易造成重大傷害；警方分析，當天統促黨針對台大學生的衝突若持續，不排除會出現更嚴重情況。

據指出，近年一些黑衣人出現的陳抗活動，就傳出有人身藏甩棍，警方認為胡大剛持用甩棍非單一個案。警方表示，今後面對政治陳抗、街頭滋擾等類情事，將高度注意參與者、滋事者有無暗藏武器在身。

法界指出，甩棍非屬槍砲彈藥刀械管制條例所規範的物品，民眾若單純持有甩棍被查獲，只能依社維法沒入裁處，讓刑警感慨「連刑法都辦不了！」