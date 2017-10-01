制裁黑道政治團體 法界籲修法

2017-10-01

合法登記政黨連涉滋擾 組犯條例刑責雖重但定罪不易

〔記者謝君臨、溫于德、邱俊福、項程鎮、施曉光／台北報導〕中華統一促進黨多次傳出聚眾滋擾等爭議事件，最近又發生成員持甩棍攻擊台大學生受傷案，警方和法界人士表示，統促黨成員不少人具有黑道背景，但它卻是合法登記政黨，檢警究辦相關成員犯行時，難以祭出刑責重的「組織犯罪防制條例」加以制裁，建議適度修法。

法務部政務次長陳明堂表示，法務部尊重各界意見，將納入未來修法參考。

「牟利性」要件難舉證

對於政治團體聚集黑衣人上街頭陳抗、滋擾，雖然若干成員有黑道背景，不過法界人士直言，組織犯罪防制條例刑責雖重，但真要定罪實屬不易，統促黨的作為是否構成法條規定的「牟利性」，以及如何策動相關涉案人作證，同時完善證人保護，都是檢方偵辦此案的棘手問題。

前台北地檢署主任檢察官胡原龍律師說，檢警偵辦相關案件首要問題在於，如何界定這群人屬於「單純群眾」或「已有犯罪意圖之幫派」，前者不觸法，後者若循舊法，須有「內部關係」（例如幫規）並犯罪才觸法，即便現已放寬為只須實施「強暴、脅迫、詐術、恐嚇等手段」或三人以上「犯下最重本刑逾五年以上」徒刑罪名，即可依組織犯罪防制條例追訴，但真要定罪確實不易。

法界指出，今年四月立法院通過修正案，刪除舊法「內部管理結構」字句，但仍要舉證該結構性組織具有「持續性」及「牟利性」等要件；以統促黨總裁張安樂率眾「路過」太陽花學運、反課綱行動等事件，「持續性」的舉證容易，但要證明「牟利性」不易。

警方也認為，統促黨事件屬政治信仰問題，因不具「牟利性」而無法以組織犯罪查辦，除非修法放寬或移除「牟利性」要件才能解套。

福建台辦否認有外聯辦事處

警方說，現行法律沒辦法查辦「黑道政治團體」，只能把「黨」派和「幫」派切割看待，單就黑幫涉嫌刑事犯罪的角度蒐證偵查。

此外，中國廈門市台辦下設的外聯辦事處，被指實際操控並金援台灣黑道，中國福建省台辦昨天表示，福建台辦系統沒有「外聯辦事處」這個機構，外傳說法是無中生有。