國台辦操控台灣黑幫// 葉俊榮：絕不容忍境外滲透

2017-09-30

外聯辦事處 提供經援統戰

〔記者陳鈺馥、黃敦硯／台北報導〕據我方情治單位掌控，隱身在中國國台辦旗下的「外聯辦事處」，實際負責操控台灣黑幫，暗地裡提供經援，對台灣進行統戰及分化滋擾。內政部長葉俊榮（昨日受訪強調，對於任何境外對台灣民主的滲透，絕不容忍，將採取許多行動來打擊不法暴力集團，並詳查嚴辦。

陸委會主委張小月表示，陸委會沒有這方面資訊，相信內政部警政署、法務部調查局等相關機關，一定會特別注意這些情況。

統促黨打學生 全國都看到

此外，中華統一促進黨成員在台大校園外對學生施暴，內政部日前強調對不法暴力集團要連根刨起，國民黨立委在施政總質詢質疑，到底是誰先動手？並怒罵內政部可恥，葉俊榮則回嗆，全國民眾看到的畫面都是統促黨毆打學生。

國民黨立委費鴻泰要求，九月廿四日在台大舉辦的「中國新歌聲」活動，引發統獨爭議，政府說要嚴辦統促黨的金流，那對自由台灣黨也要一併徹查，葉俊榮對此回應，台灣現狀是多元民主社會，警方處理任何公共場域的違法情事，都是一視同仁，沒有特別針對性，「當天是特定政黨用暴力方式毆打學生」。

國民黨立委曾銘宗接續質疑，那天是誰先打人？要不要請台大趕快公布影像；費鴻泰也說內政部、法務部可恥，只播學生被打的那一段，不播前面打人部分。葉俊榮當場回嗆，按照全國民眾所看到的畫面，都是統促黨的成員毆打學生，有任何其他證據歡迎提供。費鴻泰說，在野黨只是要求秉公處理。

另一方面，對於促統政治團體的黑社會色彩，以及台灣黑幫甘為中國馬前卒、暴力介入政治與其諸多違法犯行，警政署昨強調，已展開全面性蒐證。警方表示，相關掃黑作業不會只有短時間、即興式的一、兩波，而是長期有計劃性的掃蕩剷除；目前檢警也對於黑幫不法資金來源，分工合作展開追查和阻斷行動。