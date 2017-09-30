學者：台灣投資 不能光靠台積電

2017-09-30

工商團體：樂見政府替企業解決5缺

〔記者陳梅英、羅倩宜／台北報導〕台積電宣布三奈米廠落腳南科，台經院景氣預測中心主任孫明德表示「不意外」，但台灣投資不能光靠台積電，政府應該全盤構思台灣半導體產業長久的發展策略，尤其設備國產化至關重要，即使未來產業要到海外投資，也必須從台灣進口設備，這樣產業發展才算健康。

台經院：拚設備國產化

孫明德指出，台積電原本就承諾繼續投資台灣，加上新政府積極協助解決水、電與土地問題，除非有什麼太大變故才會出走；因此，雖然台積電三奈米廠留下來，但不代表台灣投資環境已經變好，ＷＥＦ（世界經濟論壇）的競爭力評比，台灣甫因電力供應品質不佳而排名下滑，政府必須正視這個問題，解決廠商所遭遇的「五缺」，「不能只靠別人承諾過日子。」

孫明德表示，台積電雖然投資留在台灣，但大宗的半導體設備都要仰賴進口，這對產業長期發展不是好事，儘管台積電也扶植國內設備廠商，但仍不成規模，台灣半導體設備國產化速度不夠快，政府應在設備國產化多著力，目前「五加二」產業中，「智慧機械」勉強有類似計畫，但還要再加強。

孫明德說，這不只是半導體產業的問題，每次有產業出走，都會遇到同樣的問題，如果關鍵設備台灣能做，未來產業走了，上游根基還在，還是必須跟台灣採購設備，這樣才算真正根留在台灣。

工商協進會理事長林伯豐則表示，台積電會選擇落腳台南，主因應是台南市政府對水電及環評提出承諾，「相信條件比原本設定的高雄廠址更好」，加上台積電原本就在台南有廠，已有成功經驗，先進製程再落腳台南很合理。林伯豐說，過去中央政府或許有心幫企業解決問題，但到了地方層級有時窒礙難行，「如果水電環評都能解決，是很好的消息」。

工總秘書長蔡練生對於台積電決定根留台灣表示慶幸，工總樂見中央及地方政府聯手替企業解決「五缺」問題，這是好的開始；不過，除了台積電，還有很多中小製造業需要政府幫忙。