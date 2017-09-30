焦點評論》台灣半導體 群聚效應取勝

2017-09-30

記者洪友芳／特稿

台積電的三奈米先進製程捨美國、高雄路竹，宣布落腳南科，除了部長級「白紙黑字」對水電打包票，加上台積電在南科既有完整聚落與供應鏈優勢，三奈米廠落腳南科，應是台積電生產成本最具優勢的地方。

台灣半導體產業垂直分工的群聚效應，吸引國外的設備、材料等供應商紛來台投資設點，最大客戶就是台積電，今年估年產出約一一○○萬片（以十二吋晶圓計），居全球晶圓代工廠之冠。台積電董事長張忠謀曾自豪，這樣生產經濟規模，全世界沒有一家公司可以超越，以至於吸引供應商群聚台灣，台積電集中採購一定較便宜。

台積電在台灣，從竹科、中科到南科共十幾座廠，任何一座廠發生問題或新製程試量產，很快可以調派數百名人力支援，且一日可來回；若到美國或中國設廠，絕對無法獲得同樣的人力調度之便。

此外，台積電在台灣投資設廠，所有行政程序與打交道的行政單位，包括環評在內，對台積電都是熟悉的；若選擇到美國建廠，很多法規比台灣嚴格且不同，台積電恐怕需要從頭摸索，配合廠商也要從台灣調兵遣將，成本應比台灣貴很多。

何況，台灣工程師堪稱「物美價廉」，台積電又是「國寶級」公司，憑著金字招牌總能吸引到名校畢業生排隊應徵；若到美國投資設廠，長春藤名校畢業生想去的可能是Apple、Google、臉書等，台積電未必會是第一志願。

目前台積電南科十四廠超級廠區，已吸引眾多供應鏈廠商就近服務；五奈米製程也已選在南科，客戶產品在同廠區生產，可以節省跨廠生產需驗證的時間。而且，越先進的製程，機器設備越昂貴，但好處是可共用，五奈米與三奈米將有部分機器設備可共用，同在南科可省去精密機器設備搬遷之苦。