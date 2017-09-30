台積電3奈米廠留台》賴揆：感謝根留台灣

2017-09-30

〔記者曾韋禎、吳柏緯／台北報導〕台積電宣布三奈米廠落腳南科，行政院長賴清德再三感謝台積電董事長張忠謀有「根留台灣的心」，台灣一定會愈來愈好。科技部長陳良基也強調，水、電、用地等問題都已完成整備，政府會成立專案小組緊盯進度。

賴清德昨在立法院施政總質詢被問到台積電三奈米廠落腳南科，他強調，上任以來最憂心的就是拚經濟，也宣示重要會議親自主持，例如經濟發展會議；先前有華邦電宣示投資南科高雄園區，現又有台積電三奈米廠落腳南科，是給行政院團隊打強心針，他非常感謝。

賴清德表示，除了感謝張忠謀，也感謝國科會、國發會、南科管理局；但無論政府如何努力，最重要的是張忠謀有根留台灣的心，政府一定會解決水、電、用地等問題，也希望各界響應，台灣一定會愈來愈好。

科技部：創造產業群聚價值

陳良基補充，政府將水、電、用地的整備資料提供台積電，他們也有把握，因此向張忠謀建議及早宣布，以便政府成立專案小組緊盯進度。他說，台積電三奈米廠可與台南廠結合，比開設新廠所需成本大概打了七、八折。

陳良基表示，台積電的投資也象徵以行動支持「加速投資台灣專案」，將全力協助設廠事宜，並打造友善投資環境。

他說，台積電昨宣布於南科台南園區設廠，以及華邦電日前宣布在高雄園區投資設廠，都展現出企業積極的企圖心，也印證台灣科學園區的優勢條件。

陳良基指出，科技部已啟動科學園區十年規劃，將產業需求、土地供給、水電穩定供應及在地環境發展等結合，並與大學建立人才供應鏈，創造聚落的價值、擴大產業群聚效應。

陳良基表示，四到五年後，將會迎來ＡＩ（人工智慧）技術應用的大幅度成長，台積電三奈米製程預計在二○二二年量產，將碰上ＡＩ應用爆發之年，現在正是台灣各產業導入ＡＩ研發的絕佳時機。