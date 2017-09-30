台積電3奈米廠留台》南科：南台灣半導體產業聚落成型

2017-09-30

〔記者吳俊鋒、洪瑞琴、王榮祥／綜合報導〕台積電宣布三奈米新廠將落腳南部科學工業園區的台南園區，南科管理局及台南市政府都表示竭誠歡迎這項投資案，將全力協助解決設廠用水用電等事宜。高雄市長陳菊也表示，感謝台積電決定根留台灣、投資南部，讓南部半導體聚落成型，未來成長可期。

台南市代理市長李孟諺表示，感謝台積電在台南的重大投資，讓台南的半導體產業聚落拼圖更加完整豐富，市府將盡全力協助提供設廠所需要的各項工作。他強調，台積電五奈米廠也即將在台南動工，不管三奈米廠或五奈米廠，市府會與中央分工協力，協助廠商解決用地、用水、用電、用人的困難，促進地方產業發展，也推動台灣經濟發展。

3奈米廠量產時 ＡＩ爆發年

台積電目前在南科台南園區有八吋晶圓、十二吋晶圓兩個廠，南科管理局副局長蘇振綱表示，台積電五奈米廠擬投資逾五千億元，需要四十二公頃土地，在園區北側，今年八月已起租，目前進行整地作業，會分期施工。

至於三奈米廠，台積電雖宣布落腳台南園區，但實際地點尚未確定，所需用地多大、投資金額，因事涉商業機密及市場競爭的考量，較為敏感，管理局暫時不便多談。

由於台積電將再興建新廠，水、電需求將增加不少，可能超過園區環評總量，管理局將提供必要的協助，全力促成。管理局指出，台積電三奈米製程預計二○二二年量產，屆時將是ＡＩ（人工智慧）應用爆發之年，目前是台灣各產業導入ＡＩ研發絕佳時機，無論選定南科的台積電或日前宣布在高雄園區投資設廠的華邦電子，群聚效應是投資選址的重要考量。

陳菊盼擴編南科高雄第二園區

對於台積電三奈米新廠落腳台南，陳菊表示，有一個感謝跟兩個請求，感謝台積電決定根留台灣、投資南部；同時請求科技部儘速啟動擴編南科高雄第二園區，並請求中央協助南台灣高科技能量提升與人才養成。

民進黨立委劉世芳昨在立法院質詢時也主張，中央應積極協助高雄擴編第二園區；同黨立委趙天麟則建議，應成立直屬於市長的招商辦公室。