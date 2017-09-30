台大生濺血案》甩棍打學生頭 查涉殺人未遂

2017-09-30

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦中華統一促進黨成員毆打台大學生案，張瑋、胡大剛等被告除涉傷害罪，檢方也正追查胡等人有無構成刑度更重的殺人未遂罪嫌。

檢警勘查受傷學生提供的手機蒐證畫面，發現胡大剛涉嫌從被毆打受傷的台大歷史系學生張耿維背後，持甩棍襲擊張的後腦等部位，因而張耿維除控告胡大剛傷害，也提告殺人未遂，檢方複訊後，認為還要完整蒐證調查，尚未立即認定胡大剛有無殺人犯意，先依傷害罪交保。

法界人士說，胡大剛拿甩棍攻擊張的後腦，因頭部為人體重要部位，稍有閃失恐致人於死，故確有調查是否涉及殺人未遂罪的必要性，不過胡大剛雖襲擊張的後腦等人體重要部位，還要視其有無殺人動機。

胡大剛持甩棍襲擊張的後腦時，當時的下手力道有多大、是否持續攻擊受害人人體重要部位、打人之前及下手當下有沒有嗆聲比如「給你死！」等涉有殺人動機的言論？檢方已將這些疑點列為偵查重點，深入釐清以還原事發經過。

北檢是在本月廿六日傳喚涉動手的統促黨成員胡大剛、統促黨總裁張安樂次子張瑋等五人，隔天凌晨諭令胡、張兩人各廿五萬元，其餘三人各十萬元交保候傳。

刑法第二七一條第一、二項規定，殺人者可處死刑、無期徒刑或十年以上徒刑，未遂犯刑度一樣，但法官可依未遂犯予以減刑。