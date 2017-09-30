追統促黨金源》張安樂中國公司 立委質疑中資挹注

2017-09-30

〔記者曾韋禎／台北報導〕中華統一促進黨在中國另有資金來源？民進黨立委陳其邁指出，中國東莞的韜略運動器材，由張安樂的兒子張瑋與張珣擔任董事，可能是統促黨的資金來源之一。

陳其邁引述統促黨去年度的財報資料指出，統促黨政治獻金收入二四四萬元，個人捐贈收入占二三四萬元、匿名捐贈收入為九萬元，黨費收入、政黨補助金皆掛零。運作資金究竟從何而來？

他表示，張安樂在中國與香港設有韜略集團，其中在中國東莞開設韜略運動器材公司，商標根本就是統促黨黨徽。

他說，這個集團主要生產運動安全帽，市占率還不低；可能是合法營利、獲取收益，但也不排除涉及中資挹注。國安單位應該調查其資金來源，若有涉及隱匿或未申報收入，內政部就須依「政治獻金法」規定開罰。

中共錢匯往中國公司 再轉匯台灣

他表示，中國共產黨慣用手法是把錢匯給在中國的公司，該公司再把錢匯過來台灣，提供在台統戰所需的開銷，讓不法組織做為中國的馬前卒，國安單位應調查張安樂在中國的公司，杜絕統戰破壞國家及社會安定。

民進黨立委管碧玲也曾指出，組織犯罪的「組織」，是具有持續性及牟利性之有結構性組織。雖然統促黨在台灣以政黨形式存在，但張瑋與張珣就是韜略集團董事；他們可以藉由在台灣的行為，謀求中國經商的利益，這就完全符合組織犯罪的條件。

民進黨立委段宜康日前則驚爆，統促黨的大本營在中南部，甚至以人頭黨員加入民進黨。民進黨南部立委昨證實，統促黨積極參與宗教、經濟、社區活動，但滲透民進黨有多深，難以查證。

民進黨立委林俊憲表示，張安樂曾想來台南選舉，一度積極發展黨部；不排除在民進黨有人頭黨員，且具備選出數席黨代表的實力。因為全代會有時候會出現零星令人費解的提案，但應無影響大局或選上中執委的實力。

另有民進黨立委以李全教賄選為例指出，李全教與張安樂、前學甲鎮代會主席王文宗等人曾共組虱目魚契作集團，在馬政府時期與中國國台辦互動密切；李全教當年能買得動部分民進黨台南市議員，就顯示統促黨在基層確實有一些影響力存在。