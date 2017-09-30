黑勢力染紅 危害政經治安

2017-09-30

盤據社會各階層 串聯「挺中促統」滋事 影響民眾生活

〔社會新聞中心／台北報導〕台灣主要幫派從竹聯、四海到次級幫會，早年頂多就是營賭搞色情，如今黑勢力盤據在社會各階層，大哥級的介入土地開發、炒股、放空或吸金，蛀蝕台灣經濟，青壯輩者積極於販毒、特種場所圍事、暴力討債等，近年還投入電信詐欺和網賭，等到政權易主後，「染紅」黑幫更是串聯起來「挺中促統」反政府，它們對台灣政經和社會秩序的破壞力，已到了國安情治單位都投入注意的程度。

上百吸金集團 背後有黑幫

黑道幫派講究層級，有特定食物鏈，有財源就有勢力。有實力的大哥搞大的，據悉，警調單位蒐證中的上百個吸金集團，背後有竹聯、四海黑勢力「護持」甚或直接經營者，少說數十個。

大哥搞土開炒股圍標

警方發現，黑幫老大為能漂白，避免遭蒐證提報治平對象，若干大哥有錢後宣示退出幫派，轉入幕後，層次高的成立營造公司、或成為公司總裁，續行工程圍標或放款給經營不良公司；補教名師高國華過去就曾夥同四海幫炒股，被查獲後當庭認罪。

近幾年國內黑幫真正的崛起，還有靠著不斷侵蝕土地開發商和建商著手，因為黑幫有地盤，而「有土斯有財」，所以土地開發是黑幫大哥重要財源之一；至於搞工程圍標、綁標、流標、承攬，動輒會有上億元利潤，在工程業項的細分下，還有廢土場、廢棄物清運、裝潢公司，隨便玩玩也可獲得上千萬元。

日前發生前立委林國慶的姪子林立昌遭人當街狙殺案，警方追查槍擊主因，疑就是為了爭奪新北市某處土地開發案的驚人利益。

再者，黑幫大哥攫取鉅金的來源之一，就是股票上市公司。他們藉由不斷的與上市公司作攀搭，有時更會動用旗下配合的炒手作放空等動作威逼。更進一步則是教唆幫眾屆時在對方舉辦股東大會時，派出黑衣人盯場、鬧場，造成動盪不安氣氛，脅迫股票上市公司讓利。

比如二○○五年發生的四海幫某中常委，涉嫌利用股市陳姓炒手，介入優盛等多家上市櫃公司炒作股票，且恐嚇陳操盤「只能賺不能賠」，若出現虧損，便恐嚇要求上市櫃公司按原價買回，後來案發曝光，被台中地檢署拘提到案。

小弟販毒詐騙

至於販毒，儘管大老級的不與為伍，但因利潤豐厚，已成不少中生代、新生代「哥字輩」的重要金錢來源，近幾年更是大力介入新興毒品的大宗走私販售，如今校園毒品氾濫，全台各地天天毒趴不斷，特種場所更是毒品多到「走路不小心會踢到」，充斥各階層的背後，主要就是黑幫人士在掌握管道和操控市場。

這幾年電信詐騙集團和網路賭博興起，同樣因獲利快，也讓黑幫份子插一腳，分食大餅，在警方破獲的多個話務機房、車手、洗錢水房等集團，常見各大幫堂口或中小幫會人士介入經營身影。今年初，警方追查一起詐欺集團黑吃黑勒贖案，發現中部知名角頭「要命小方」也涉入其間。

賭博網站 也是黑道金脈

現今流行的賭博網站是另一個黑幫、角頭的金脈，刑事局年初就在新北市新店區搗破由竹聯幫信堂安信會主持的賭博網站；第四台經營亦是黑道覬覦和經營許久的重要大餅。暴力討債則是黑幫較傳統、最常見犯行。

警政署表示，已要求各機關對於這些黑幫主要金流深入蒐證、查緝，以阻斷金源，並持續擴大掃黑行動。