菲律賓國民來台14天免簽證

2017-09-29

賴揆核定 外交部擬配套 最快10月實施

〔記者李欣芳、呂伊萱／台北報導〕英文政府新南向政策再度出擊，行政院長賴清德已經核定試辦菲律賓觀光客來台免簽證措施，外交部並正研擬配套措施，一個月內會有具體做法，最快十月即可實施。行政院發言人徐國勇昨指出，政府將開放對菲律賓實施免簽措施，基於平等互惠原則，也希望菲律賓給予台灣免簽待遇。

政院喊話 盼菲基於互惠 也對台免簽

為便利「新南向政策」目標國家人民來台短期觀光、洽商、探親及從事文化交流等活動，我國自去年八月起針對東協十國及印度，已開放過兩波簽證優惠措施，包括試辦泰國及汶萊兩國免簽證，新增有條件式免簽與電子簽證適用國家等措施。

目前我國與菲律賓互相給予電子簽證入境待遇。今年四月，外交部原公布於六月試辦菲律賓國民來台免簽，因行政作業不及而延後。外交部亞太司長陳文儀昨天在外交部例會上說明，外交部九月中旬召開跨部會會議，邀請國安、警政、觀光、經貿和移民管理等單位會商，作成決議報院奉核，將給予菲律賓國民來台十四天免簽證待遇試辦。

行政院前日核定相關決議。陳文儀說，目前正在研擬配套措施，一個月內會有具體做法。未來將在試辦期間觀察成效，屆時再決定是否延長試辦期。

據了解，繼開放泰國來台免簽後，如今又單向開放菲律賓來台免簽，主要是著眼於可吸引泰國、菲律賓等東南亞旅客來台觀光，不過泰國與菲律賓截至目前並未開放台灣觀光客免簽措施。

另正評估 開放印尼、越南等國免簽

徐國勇表示，基於平等互惠原則，也希望對方給予台灣免簽待遇。陳文儀則強調，將持續促請菲律賓政府，基於互惠原則，儘早給予我國民免簽證待遇。另我對泰國已開放免簽試辦超過一年，仍在力洽泰方逐步提升我國人赴泰的簽證優惠待遇。

根據觀光局統計，去年菲律賓來台觀光人數約十七萬兩千人，今年一到七月更已達十八萬人，超越去年同期七十五％，在東南亞國家中，增加幅度僅次於泰國和越南。政府也正在評估對其他新南向國家如印尼、越南與印度等國家開放免簽，陳文儀昨回答媒體提問時說，都不排除開放可能性，惟目前仍在規劃研究階段。