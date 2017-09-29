涉政治暴力 警抄竹聯太極堂、戰堂兩堂口

2017-09-29

〔社會新聞中心／綜合報導〕警政署針對中華統一促進黨疑利用黑幫勢力在台大校園外進行暴力滋擾事件，連日積極掃蕩藏身統促黨的「竹聯六堂一隊」及附屬堂口，昨再抄「太極堂」及「戰堂」兩堂口，逮捕多名堂口要角，據了解，警方近期也啟動威勢臨檢其圍事酒店、PUB等娛樂營業場所，斷其堂口金脈，將鐵腕掃蕩至各堂口瓦解為止。

掃蕩藏身統促黨內黑幫

警方目前列冊蒐證藏身統促黨內部的竹聯幫計有「六堂一隊」，分為虎堂、地堂、忠堂、青堂、義堂、太極堂和捍衛隊。其中，以捍衛隊最常出現在各政治抗爭場合，並藉機挑釁引發暴力衝突事件，警方因此列為首要掃蕩對象。

雙北警方從二十六日凌晨起，即開始強勢針對竹聯幫和相關分堂圍事的酒店、ＫＴＶ等場所進行擴大臨檢，派出優勢警力積極掃蕩，壓制幫派氣焰。並執行「三打掃黑」策略，一打「人」：迅速緝獲滋事份子，二打「點」：打擊作亂團體掃蕩活動據點，三打「錢」：連坐檢肅成員切斷金流源頭。

蒐報犯罪事證逮捕要角

另一方面，警方也蒐報竹聯幫相關堂口要角犯罪事證，並一一拘捕到案，此舉，也等同是「劍指堂口」，以逮捕要角方式，壓制黑幫氣焰。

太極堂恐嚇勒索遊藝場

警方昨再抄「太極堂」及「戰堂」兩堂口，逮捕堂口要角；其中，竹聯幫太極堂三十五歲大哥王家豪涉嫌向桃園區百家樂電動遊藝場要求簽玩五十萬元額度，輸光後再度開口索討五十萬元，店家反對，王嫌率眾砸店，事後談判又露槍恐嚇。

據調查，王還涉入暴力圍事建築工地，經常率幫眾出入酒店尋歡及召開毒趴，台北市刑大昨執行搜索，將正在桃園某汽車旅館內吸毒的王嫌及其友人、酒店女子共五人逮捕，依違反組織犯罪防制條例移送桃園地檢署偵辦。

戰堂涉假錶換真錶詐騙

另三十九歲竹聯幫戰堂發言人吳宸榮及五名小弟，以假錶換真錶的方式，詐騙網路賣家，受騙民眾多達七人，不法獲利上千萬元。吳男行為惡劣，騙不到就用搶的，就連代步的保時捷都是搶來的。新店分局兵分多路在台北市、桃園市查獲吳男等人，扣押名錶十八只、保時捷一部，以及兩個鎮暴槍彈匣。

據了解，雙北警方針對竹聯等幫派掃黑行動，自二十五日迄今共計出動警力已逾近千人次，掃蕩幫派經常活動場所三百二十三處、違反各類刑案幫派犯嫌五十人、各式槍枝六把、各級毒品三百零六公克。