財務能撐到VR夢想實現？ 紅姨糾集3600億拚VR

2017-09-29

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電衝刺VR（虛擬實境），布局多管齊下，除糾集近三十家創投業者成立總投資額達一二○億美元、約台幣三千六百億餘元的「虛擬實境投資聯盟」（VRVCA），也與多家業者集資逾一億美元，成立「亞太虛擬實境產業聯盟」（APVRA），企圖從扶植VR新創團隊及打造VR生態圈多路並進，讓「愛作夢」的王雪紅能「美夢成真」。

對於VR前景，宏達電董事長王雪紅曾公開說「我愛作夢，且夢都會成真」；但應用領域擴大及生態鏈整合等條件成熟，恐得好幾年後，這對宏達電面臨難關是緩不濟急。

與臉書、索尼「打群架」

二○一六年被視為是VR元年，宏達電在去年上海MWC展時，宣布攜手阿里巴巴創辦人馬雲成立的雲鋒基金、李開復的創新工場等近三十家創投業者成立VRVCA，號稱總額逾一二○億美元，將投入VR新創企業；宏達電也與Valve、華納兄弟、阿里巴巴、NVIDIA、AMD等十三家業者，集資逾一億美元、約台幣三十億元，成立APVRA，打造VR生態圈。

宏達電也成立相關平台，包括舉辦比賽、扶植Vive X加速器計畫、全球應用程式商店及訂閱服務平台Viveport，還有為虛擬實境樂園、遊樂場等內容開發者及營運商而設計的Viveport Arcade Manager，以及虛擬實境社群平台VRChat等。

宏達電與合作夥伴在Vive X加速器計畫中，共同投入逾一億美元金援，扶植具創造力、技術能力和遠見團隊，通過Vive平台，推廣產品；另與Brightstone VC、GVR Fund及Rothenberg Ventures完成VRChat虛擬實境社群平台四百萬美元首輪投資；結合各方力量與臉書、索尼在VR上打群架。