投資事業多不順 王雪紅口袋仍深

2017-09-29

三信託基金 持股七投資公司

〔記者高嘉和／台北報導〕曾一手打造台股雙股王的宏達電董事長王雪紅，近幾年來投資及掌控的事業，營運多不順利。包括宏達電連續兩年虧損超過一個股本，IC設計的威盛曾因鉅虧被打入全額交割，後大幅減資才回復交易；跨足太陽能事業、入股中美晶組團隊，卻碰上市場供需失衡；投資觸控面板的介面光電，後慘虧下市。但王雪紅口袋仍深，透過公益信託基金持有七大投資公司主要股權、進而控股主要事業，估計信託財產總額就超過二四○億元。

從王雪紅主要事業的前十大股東回溯，可發現除個人名下持股外，多是透過轉投資公司控股，最上一層是公益信託基金，也就是透過恩典社福基金、基督教中華信望愛基金及主愛社福基金等三大信託基金，控股欣東、威智、弘茂、威連、利威、全德、坤昌等七大主要投資公司，再控股宏達電、威盛及聯利媒體（TVBS）、建達國際等四大事業。

若以二○○九年威連科技捐助三千萬元成立恩典社福基金起算，二○○九年到二○一二年是宏達電最美好的年代，四年合計稅後淨利達一四○九億元，合計配發現金股利逾六百億元，光以威智、威連及弘茂持股近十三％推算，就入帳近八十億元。

信託財產總額逾240億元

再依公益信託基金揭露資料，到前年底登記在內政部的恩典社福基金財產總金額達一一六億餘元，登記在衛福部的主愛社福基金及基督教中華信望愛基金財產總額分別達六十二億及近六十三億元，總計超過二四○億元；就算王雪紅近幾年來投資事業營運大多表現不佳，個人口袋還是很深。