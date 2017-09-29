宏達電脫困3要 公司治理、成本削減與VR

2017-09-29

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕宏達電才剛以十一億美元將打造Pixel智慧手機的研發團隊和非專屬授權專利轉移給Google，本週再宣布加碼投資VR（虛擬實境）社群平台VRChat四百萬美元，以實際行動更專注在VR等領域；分析師對宏達電前景看法保守，多認為翻身關鍵在於能否在VR市場殺出競爭重圍、進一步削減成本及改善公司治理。

斬斷手機、放眼VR 或可翻身

研究機構TrendForce分析，宏達電去年開始在智慧手機布局轉向精簡，以較高毛利的中高階手機為主，但是銷售一直無法有效提振；本次Google交易釋出其約七成智慧手機研發資源，長期來看，意味著宏達電恐逐漸淡出智慧機市場。桑福德伯恩斯坦公司分析師David Dai指出，宏達電恐需仔細審視智慧手機事業，思索或許更好的做法是儘快結束，而非消耗更多現金來維持，「如果重心擺在VR和AR，公司翻身會有更加明確的機會」。

宏達電Vive面臨三星及索尼激烈競爭，尤其索尼掌控全球規模達二十億美元AR和VR頭戴裝置的一半市場；宏達電第二季VR事業增長持平，降價後市占達四．四％。

市調機構Strategy Analytics分析師莫斯頓（Neil Mawston）直言，「Google投資將可能減緩、而非阻止宏達電的下滑」。JP摩根分析師Narci Chang報告評估，受Google交易的資金挹注，宏達電短期內可能大幅縮減虧損，「足讓公司維持下去，未來幾季表現優於（市場）共識看法」；不過，「Vive還在虧錢，自由現金流量為負，帳面價值受侵蝕，營收成長正在減速」。

彭博Gadfly專欄作家高鳴燦（Tim Culpan）提醒，「宏達電缺的不是現金，而是獲利」，重點在於人事支出和閒置廠房產能等經常性開銷過於龐大，需要進一步撙節開支，須削減營運成本六十％，才有辦法重返獲利。