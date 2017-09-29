台菲合作 打造電動版「吉普尼」

2017-09-29

〔記者黃佩君／馬尼拉報導〕「吉普尼」是菲律賓最常見的大眾運輸工具，由美軍遺留的軍車改裝，成為菲國代表性街頭景觀；但多數吉普尼相當老舊，菲政府明年起強制換新，至少兩萬輛將改成電動車款。外貿協會昨與菲國電動車協會達成共識，將以工研院團隊打造菲國電動車共通標準，加上媒合台灣車用電子供應商，兩國合作打造出特色電動版吉普尼。

「吉普尼」（Jeepney）是菲律賓最大眾化的交通工具，由美國的軍用吉普車改裝，因老舊排放污染高，菲政府制定計畫由亞銀貸款協助，自明年起於六年內汰換傳統吉普尼，至少兩萬輛將以電動小巴替代。

外貿協會董事長黃志芳說，菲律賓有明確的電動車政策，是新南向最值得開發的國家之一。菲律賓電動車協會主席Rommel Juan表示，菲國目前缺乏電動車的共同產業標準，亟需鋰電池規格、充電站、快充設備等的共同規格；且菲政府要求若享補助，吉普尼須加裝先進車用電子設備包括WIFI、GPS、自動車控系統、限速器等，亟需仰賴台灣業者供應。

黃志芳允諾，將儘速組織以工研院電動車產業小組為主的技術團隊，幫助菲國制定電動車規格，也讓台廠能取得關鍵優勢；再透過目前已成立的「新南向電動車聯盟」共同進軍，提供菲國所需各種車用零組件。

黃志芳強調，印度二○三○年將禁售燃油車款，貿協致力協助台灣業者兩年內切入印度電動車市場，目前已組成聯盟，可應用到菲律賓市場。