駐菲代表：菲民眾期待台灣免簽

2017-09-29

〔記者呂伊萱／台北報導〕政府持續推動新南向政策，將開放試辦對菲律賓國民免簽證。我駐菲律賓代表林松煥昨受訪時說，菲律賓民眾對此相當期待，且近年菲國經濟成長力道強勁，人民也熱中於消費，開放免簽將對雙邊交往與台灣觀光產業帶來極大助益。另據了解，菲律賓也正在考慮分階段改善對我簽證待遇。

「台灣旅遊詢問如雪片般出現」

我國與菲於一九七五年斷交，同年八月互設代表機構處理雙邊關係。雖無正式邦交關係，雙方在經貿、投資、觀光與勞工方面關係密切。我國與菲律賓經濟互補性高，貿易往來頻密，二○一六年我國為菲國第八大貿易夥伴，菲國則為我國第十大貿易夥伴。同年雙邊貿易額高達一○八．七億美元，較前一年成長約十七％，今年一至五月貿易總額更已達四十九．二八億美元，較去年同期成長約廿五％。

台菲簽有漁業執法合作協定、刑事司法互助協定、關務互助協定、投資促進與保護協定、科技合作協定、航權協定、勞工直接聘僱備忘錄及存款保險合作備忘錄等多項合作協議。觀光交流方面，去年菲律賓訪台人數高達約十七萬人次，台灣赴菲人數亦超過十九萬人次。

根據主計處去年的統計，菲律賓移工在台人數約十三．二萬人，佔在台移工總人數約二成二。菲律賓華僑人口則超過一百萬人，大部分集中在大馬尼拉地區，掌控菲國七十％經濟活動。

台菲目前互相給予對方國民電子簽證待遇。而我國行政院前日核定，將對菲開放十四天入境免簽，外交部昨表示將於一個月內擬出具體作法，相關配套措施完備後對外公開。

由於相關作法還在研擬當中，菲律賓駐台單位、馬尼拉經濟文化辦事處與我駐菲律賓代表處皆尚未收到正式免簽通知公文。林松煥昨說，自六月我國第一次宣布免簽開始，菲律賓民眾對此就相當期待，「有關台灣觀光旅遊的詢問如雪片一般出現」；且近年菲國經濟成長力道強勁，人民也熱中於消費，開放免簽可預見將對雙邊交往與台灣觀光產業帶來極大助益。

林松煥說，未來正式開放對菲免簽後，將提供國內建置安全名單，駐處也會向菲律賓力洽給我方互惠的免簽優惠待遇。另據了解，因簽證費用為菲國駐台單位財源，要一步到位開放免簽並不容易，但菲方已考慮分階段改善對我簽證待遇，例如簽證方式更便捷、延長效期或降低簽證費。