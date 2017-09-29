開放菲免簽 觀光年產值上看70億

2017-09-29

〔記者蕭玗欣／台北報導〕行政院長賴清德昨核定將對菲律賓實施免簽，最快今年十月就能正式上路，旅遊業界估計免簽措施開放，菲律賓今年入境旅客可達卅萬人次，年度觀光產值則可上看七十億元。

外交部今年六月對新南向國家釋出免簽證優惠，包括延長泰國及汶萊免簽證一年，試辦菲律賓免簽證一年，印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨與寮國國民得申請多次入境憑證，並放寬印度、斯里蘭卡、孟加拉、尼泊爾、不丹及巴基斯坦等國商務人士，經外貿協會推薦得申請電子簽證（eVisa）。其中菲律賓免簽因行政作業不及，因此研議今年九月再公布試辦日期。

估菲國來台人數可增33％

旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁舉例指出，去年泰國來台免簽後，泰國來台人數有明顯增加，一○四年泰國旅客來台共十二萬四四○九人次，一○五年已逼近廿萬人次，成長五十七．二五％；而菲律賓也是台灣觀光主流市場之一，距離台灣在五小時飛行範圍內，估計這次新增十月起試辦菲律賓免簽一年，可讓菲律賓旅客來台人數增加卅三％。

據統計，一○四年菲律賓旅客來台共十三萬九二一七人次，一○五年達十七萬二四七五人次，今年一到八月已有十八萬一八五○人次，旅行公會全聯會預估，今年十月開放免簽到今年底菲律賓入境旅客可達卅萬人次，入境觀光總年度產值預計增加廿億，達到七十億元。

盼政府組團赴菲行銷台灣

旅行公會指出，菲律賓為英語系國家，台灣英語導遊人數充足，接待能力沒有像其他東南亞語系有語言銜接問題，唯菲律賓民眾來台旅行屬性仍以大都市為主，開放紅利不易落實在中南部與花東地區，希望政府能多加強組織訪問團赴菲律賓宣傳行銷工作，行銷台灣。

旅行商業同業公會也呼籲政府，加速開放其他以英語系為主的國家，例如印度等國，讓台灣繼續保持千萬旅客的觀光大國地位。