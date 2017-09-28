阿里山森鐵 結盟英窄軌鐵路

2017-09-28

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕位於英國威爾斯的窄軌鐵路─威爾普蘭菲爾鐵路（Welshpool & Llanfair Light Railway，簡稱W&LLR），昨在嘉義車庫園區由林務局長林華慶與英國W&LLR代表史蒂芬克魯主席簽署合作意向書、互贈紀念品，與阿里山森林鐵路締結為姊妹鐵路，雙方並在有百年歷史的阿里山25號蒸汽火車前拉紅綵帶，舉行締結儀式。

林務局表示，這是森鐵與國外締結的第七條姊妹鐵路，阿里山森鐵和各國知名觀光鐵路成為姊妹鐵路，有助於開拓國際知名度和觀光旅遊。