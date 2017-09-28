台大生濺血案》學生︰那甩棍打人的叫什麼

2017-09-28

〔記者林彥彤、錢利忠、郭安家／台北報導〕白狼次子昨獲交保後即高調嗆聲，台北大學學生李柏璋昨表示：「如果手無寸鐵保護自己身邊人不要受傷，就被叫作黑道，那隨身持有手棒和甩棍打人的叫什麼？」

李柏璋說，當天沒有人想要起衝突，警方那裡有掌握到第一時間起衝突的畫面，從畫面中可清楚見到是對方先動手，他才會出手防備，但對方至少有三個人，而他只有女友陪伴。沒想到的是，第二波衝突時，對方會拿出手棒和甩棍，他完全沒有武器。

李柏璋說，就像一般人去聽音樂會一樣，怎麼可能身上會帶那些東西？那些拿甩棍的人雖然年紀都比自己大，但並不是用老來裝可憐，就可以當作傷人的事情沒有發生。

台大歷史系學生張耿維昨說，全案已進入偵查階段，不便再作回應。不過，張耿維在案發後指控，他只是在李與楊衝突時上前勸架，就被胡大剛以甩棍毆打後腦，對方開三輛車，不斷增援人手及武器，且張瑋身材魁梧，手指骨折毫無影響，何況學生也沒攻擊，張瑋要自保什麼？吳姓及謝姓台大生也稱遭張瑋率眾推倒在地，被壓著圍毆。

張耿維昨在臉書上還原事發經過，直指對方不僅手持甩棍，且疑似有組織的暴力傷害行為。張耿維表示，他個人強力譴責暴力，也不希望統促黨與愛國同心會此等行使暴力的組織逃脫責任。

台大表示，受傷學生昨皆已出院，後續相關醫療費用將由學校承擔，至於後續事件涉及統獨議題，校方不便多談，只強調謹守政治中立的立場。